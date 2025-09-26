Paro nacional Ecuador: así amanece Guayaquil en el quinto día de protestas

El martes 23 de septiembre hubo marchas en Guayaquil en contra de las medidas del Gobierno central.

Este viernes 26 de septiembre, Ecuador suma su quinto día de paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y otras organizaciones sociales, quienes rechazan la eliminación del subsidio al diésel y otras medidas del Gobierno central.

Las protestas continúan en forma activa en provincias de la Sierra como Imbabura, Cotopaxi, Pichincha, Azuay, en las que se han registrado cierre de vías y detenciones de manifestantes por parte de la Policía Nacional.

Por ejemplo, en la madrugada de este viernes, ocho ciudadanos fueron detenidos en Cotopaxi por intentar bloquear el acceso al cantón Saquisilí. Ellos se mantienen con prisión preventiva y serán procesados por el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de la autoridad competente.

Asimismo, en la mañana de este viernes 26, se encuentran cerradas las vías Tabacundo-Cajas y Cusubamba-Cayambe, en Pichincha; así como la vía Otavalo-Cotacachi, en Imbabura.

Paro nacional Ecuador 2025: ¿cuál es la situación en Guayaquil?

La mañana de este viernes 26 de septiembre, en Guayaquil no se registran protestas ni cierres de vías. El sistema integrado de seguridad ECU911 y la empresa pública municipal de seguridad Segura EP, han informado que las vías están totalmente habilitadas en el Puerto Principal.

Además de las manifestaciones realizadas el martes 23, en Guayaquil no se han registrado otras protestas a lo largo de esta semana en que se cumple un paro nacional.

No obstante, en el cantón Jipijapa, en la provincia de Manabí, afiliados a la Unión Nacional de Educadores (UNE) y al Seguro Social Campesino, bloquearon la vía Jipijapa-Paján-La Cadena, que lleva a los conductores hacia Guayaquil en protesta a las medidas del Gobierno central.

