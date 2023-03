Paro de buses en Guayaquil: termina, pero retoman sus actividades el 24 de marzo 

La Federación de Transportistas Urbanos del Guayas (Fetug) anunció a las 17:30 horas la culminación oficial del paro de buses, sin embargo esta decisión será puesta en efecto a partir de mañana, viernes 24 de marzo, donde los carros volverán a circular con normalidad en las calles.

La decisión para la suspensión del servicio de transporte urbano se dio tras los reclamos del gremio de transportistas que solicitó por el incremento al costo del pasaje regular, de 30 a 40 centavos.

Sin embargo, esta acción dejó a los guayaquileños por más de 17 horas sin uno de sus principales medios de movilización, lo que generó varias críticas hacia los transportistas y la solicitud de ellos. "No han mejorado el servicio en años, pero piden un aumento de la tarifa. Honestamente, a mi no me parece un pedido acertado", dice Eugenio Torres, ciudadano que fue afectado por el paro.

Sin embargo, los dueños de cooperativas y conductores, señalan que los costos de mantenimiento, gasolina y otros rubros, han encarecido, razón que los ha llevado a solicitar con insistencia esta regulación del costo de pasaje.

Pero ahora con la puerta al diálogo que ha sido abierta para el 5 de abril con el alcalde electo, Aquiles Álvarez, el dirigente de la Fetug, Christian Sarmiento, señala que esto es un buen primer paso a la comunicación con el Municipio.

A lo que señalan que están dispuestos a entregar toda la información necesaria a la próxima administración Municipal para que se realice el estudio técnico pertinente y determinar el valor real de la tarifa.

Además de esto, el gremio también ha hecho público su rechazo a la actitud, según señala el comunicado, 'prepotente' de la actual alcaldesa, Cynthia Viteri, que durante una rueda de prensa "No les voy a subir ni un solo centavo al pasaje del transporte público a la gente. Adicionalmente presentamos una denuncia a la Fiscalía, como el delito penal que es, para que la policía y la fiscalía, pueda hacer las detenciones necesarias", aseguró Viteri.