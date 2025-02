Pagar por parquearse en el parque Samanes, un debate que agita a Guayaquil

El parque Samanes, que nació siendo público en el 2010, ahora tendrá su zona de parqueo privada. Recientemente se aprobó que los vehículos que ingresen a las instalaciones deberán pagar 50 centavos por cada hora o fracción que estén estacionados.

Esta decisión fue tomada de forma unánime por el cuerpo edilicio de Guayaquil en la pasada sesión del Concejo Cantonal del 31 de enero. La concejala Juana Montero fue quien mocionó la propuesta, que fue aceptada por los otros catorce concejales, que no emitieron ningún comentario al respecto.

Esto ya ha generado reacciones de varias personas que constantemente utilizan los estacionamientos al dirigirse al parque. “No entendemos por qué ahora cambian algo que se ha mantenido por más de 10 años. Este parque es público, no deberían cobrar parqueo”, reclamó Willian Peñaherrera, quien criticó al Municipio por esta decisión.

“Cuando el Gobierno Nacional lo tenía no pasaba esto y ahora cobran el parqueo. ¿Qué sigue?”, dijo incómodo Peñaherrera, que le contó a EXPRESO que prácticamente a diario visita el parque porque sus dos hijos están en escuelas de fútbol que funcionan en el sitio.

Actualidad. Con rejas móviles color verde o con conos se encuentran cerrados los parqueos. Se espera la instalación de tecnología para el ingreso. MIGUEL CANALES

A la ciudadana María Inés Robayo, la medida la tomó por sorpresa, pero considera que no es del todo negativa. “Siempre que le toquen el bolsillo al pueblo causa incomodidad y me sumo, porque ahora debemos pagar algo que era gratis; pero si por pagar eso me aseguran que tendré seguridad de verdad en el parque, pues lo entiendo”, opinó Robayo, quien consideró que hay zonas que están en estado crítico en el parque.

“Hay zonas apagadas que por las noches parecen cementerios, hay mucho monte en otras partes y en los mismos parqueos la señalización horizontal es muy opaca. Hay mucho que mejorar, ojalá con ese pago mejore todo”, sentenció.

Según la concejala Juana Montero, quien propuso la medida, con el cobro se busca incrementar la seguridad en el parque. Ella considera que el costo es asequible para todos los visitantes.

“En ningún país de Latinoamérica hay este costo y es un valor bastante bajo para todos los ciudadanos, teniendo en cuenta que vamos a tener mucha seguridad”, argumentó Montero en la última sesión de Concejo. Además destacó que este cambio no solo mejora la seguridad, sino que también promueve la paz entre los visitantes de este lugar.

Desde la inauguración del parque Samanes, el uso del parqueo había sido totalmente gratuito. La concejal Montero resaltó las ventajas de esta medida mencionando que habrá un “ahorro en recursos humanos y la adquisición de materiales y tecnologías que contribuirán a la seguridad, orden y control dentro del parque”.

EXPRESO trató de comunicarse con la concejala Montero para profundizar más sobre su postura; sin embargo, nunca hubo respuesta. Además, solicitó una entrevista al Municipio de Guayaquil respecto a este tema, pero hasta el cierre de esta edición tampoco hubo contestación.

Siempre que le toquen el bolsillo al pueblo causa incomodidad y me sumo porque ahora debemos pagar algo que era gratis; pero si de verdad habrá seguridad, lo entiendo. María Inés Robayo ciudadana

¿Qué cambios habrá en los parqueos con el pago?

Según información conocida por EXPRESO, se estima que el tiempo de implementación será de máximo 80 días desde que se aprobó la propuesta.

De acuerdo con documentos del Municipio, la compañía privada Topparking S. A. será la que administre los parqueos durante un mínimo de cuatro años. Terminado el contrato, los equipos implementados quedarán a beneficio del parque.

Además, se dará mantenimiento a la pintura de las líneas de parqueo y se implementará control de salida vehicular con barrera electrónica con apertura a través de escaneo de tiques. También habrá cámaras que registren la salida de vehículos y guardianía desde las 06:00 hasta las 23:00, según lo indica un documento publicado en el portal web del Municipio de Guayaquil.

Sin embargo, para varios visitantes del parque, esta medida no es suficiente y temen que incluso esos 50 centavos se conviertan en un dólar en poco tiempo.

“Hoy empieza solo con 50 centavos, pero estoy seguro de que eso se incrementará y dudo mucho de que realmente cambien las cosas, porque los robos ya se han vuelto una constante en el sitio”, dijo Julio Mendieta, quien aseguró que amigos suyos han sido víctimas de la delincuencia incluso dentro del parque. “Los vehículos han sido abiertos y robados. Esto no es nuevo. Esperemos de verdad que las cosas cambien, pero lo dudo”, expresó.

Para Israel Bajaña, conductor y visitante del sitio, esto lo que hará es que las personas prefieran estacionarse en los exteriores del área, lo que puede ser aun peor. “Creo que la gente optará por quedarse parqueada afuera para no pagar, pero eso hará que haya mayor delincuencia en el sector. No es una buena decisión”, reflexionó Bajaña.

Actualmente el parque Samanes cuenta con 1.032 parqueos distribuidos en cinco zonas diferentes.

