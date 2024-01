No todos los padres están conformes con el regreso a las aulas en Guayaquil

Era una situación que no deseaban volver a vivir los padres, maestros ni estudiantes. La virtualidad, debido a la violencia que experimenta el país, golpeó nuevamente sin avisar. Y aunque hay planteles que en Guayaquil ya han vuelto al aula, 77 según anunció el Ministerio de Educación; hay otros que desconocen cuándo lo harán o si lo harán, generando incertidumbre sobre todo a los alumnos que están a solo tres semanas de terminar el año escolar.

Ellos, como publicó EXPRESO el pasado 25 de enero, quieren volver para reencontrarse con sus compañeros. Un acción que los padres no aprueban en su totalidad, al preferir que en las tres semanas que resta para culminar el año lectivo 2023, terminen de estudiar en casa, aun cuando este escenario complica, en algunos casos, su cotidianidad

Andrés Lucero, docente y padre de dos menores, habla con EXPRESO sobre los avatares que han surgido a raíz de la virtualidad. “Es difícil, tengo dos hijos y estar pendiente de que se conecten a sus clases y realicen actividades, aumenta mis labores ya que cuando ellos están en sus estudios, no puedo usar la laptop para desarrollar las actividades de la institución donde imparto clases y que no regresará a la presencialidad. Tengo que esperar a que terminen para poder utilizarla, pero mis clases se ven también afectadas”, afirma.

Al final del día esta incertidumbre de si volvemos o no, nos hace adaptarnos a una modalidad para luego volver a otra. Creo, que lo mejor que puede hacer el Gobierno es tomar una decisión final y ahora. Andrea Ramírez

Abogada y docente

Lucero mantiene la postura de que todos deberían regresar al aula, sin embargo, eso debería suceder cuando el Gobierno, y las instituciones den las debidas garantías de seguridad. Situación que, a decir de los miembros de la Unión Nacional de Educadores no se cumple. Que la vida de los maestros y alumnos, en algunos puntos del Puerto Principal, están en riesgo, han dicho en reiteradas ocasiones, al argumentar que Educación no ve la realidad que enfrentan ni escucha las súplicas de los educadores que han sido víctimas ya de las extorsiones.

Teniendo en cuenta esta situación y la ola de violencia que en general se vive en Guayaquil, para el economista Carlos Cevallos, este regreso progresivo que se ha dado no es la medida más idónea, ya que los estudiantes, además, se ven afectados por el cambio constante de ambientes.

“Lo que queda del año debió terminar de forma virtual. Realmente a mí no me gustaría que regresen porque no hay muchas garantías de protección. Es evidente que los grupos armados podrían atacar los colegios y es innecesario retornar y hacer que muchos jóvenes corran peligro. Además, falta dos o tres semanas para terminar, ya tienen el 90 % de cumplimiento del nivel en curso. Es absurdo”, piensa.

Realmente no me gustaría que vuelvan al aula porque no hay mucha seguridad. Si les toca a mis hijos regresar y no le dan seguridad, voy a estar muy preocupado y esperando que terminen las clases del año lectivo. Carlos Cevallos,

​economista

Asimismo piensa Andrea Ramírez, abogada y docente particular de Lengua. “El Gobierno debería tomar una decisión clara para no vivir en incertidumbre. Sobre todo porque eso afecta el cronograma de estudios de los jóvenes y también de los profesionales que vivimos bajo ese calendario. Si ya falta poco debimos haber terminado en la modalidad virtual”, alega.

Carolina Espinoza recibió vía WhatsApp un mensaje en el que se le informó que sus hijos retornarían a la presencialidad, y notó disgusto en el grupo de padres. “Creo que tocará repetir el contenido impartido en estas semanas. Mis hijos, pese a ser corto el tiempo que estudiaron a través de una computadora, entran a exámenes con los vacíos de las clases virtuales que fueron irregulares. Estoy algo decepcionada porque regresamos y no hubo cambio en los estudios”, concluye.

Es necesario el regreso a la presencialidad, pero solo si el Gobierno y las instituciones nos dan garantías de seguridad. Igualmente, ya faltan pocas semanas para que termine el año lectivo y seguiríamos igual que en lo virtual. Andrés Lucero,

​docente

La necesidad de evaluar las necesidades educativas

Desde un punto de vista psicológico, la presencialidad es generalmente mejor que la educación a distancia en sus diferentes modalidades, aseguran expertos en psicología consultados por este Diario.

Luiggi Sáenz de Viteri, educador y psicólogo, manifiesta que “la presencialidad ofrece una serie de ventajas para el bienestar psicológico como mayor interacción social, sentido de pertenencia y más motivación por las respuestas más rápidas a estímulos”. Sin embargo, también alude que por la situación que vive el país, la virtualidad también tiene ventajas en la salud mental. “En casos como el conflicto interno armado en Ecuador, la virtualidad es una opción con mayor flexibilidad que disminuye la exposición a riesgos y el estrés. No todos los casos son iguales, por eso se necesita evaluar las necesidades de la población y los estudiantes”, señaló.

