El retorno a la presencialidad atemoriza a los universitarios

En medio del contexto de inseguridad que afronta Guayaquil y el resto de la nación, las clases online y teletrabajo se han convertido otra vez en la realidad para muchos, en especial para los universitarios, cuyo temor se trasladó de fallecer por contraer un virus, a que una bala perdida les arrebate la vida.

Ante estos hechos, el Ministerio de Educación ha optado por manejar clases en línea en escuelas y colegios, para prevenir cualquier situación de riesgo que pueda presentarse. Pero las universidades tienen la potestad de retomar las clases presenciales cuando lo vean conveniente, dependiendo de la institución. Eso genera dos preocupaciones: que se mantenga una buena calidad en la educación online y que se garantice la seguridad de los alumnos.

Durante la pandemia, una de las principales quejas de los universitarios fue que la calidad de las clases se vio afectada. “El contenido se sentía más vacío, la interacción entre maestro y alumnos era nula, y muchas veces la mala conexión hacía que las clases terminen antes (de lo programado). Pero ahora es tener el mismo problema que se dio en la pandemia o salir y ser posible víctima del hampa”, comenta Steffania Peláez, estudiante de la Ecotec.

Las instituciones consultadas por Diario EXPRESO concuerdan en que se mantienen en constante actualización de sus plataformas, servicios y metodologías.

La Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil (UTEG) lleva desde el 2016 aplicando también la modalidad telemática, y su rectora, Mara Cabanilla, destaca que siempre actualizan las plataformas que usan, y buscan que se mantenga el dinamismo entre los profesores y alumnos, por medio de actividades que permitan interactuar y no perder el hilo de las clases ante cualquier situación, al tener los contenidos en sus páginas.

En este mundo tan cambiante, en cualquier momento nos requerirá esta virtualidad. El estudiante y profesor deben entender que la educación virtual es una herramienta más

Mara Cabanilla, rectora de la UTEG

Asimismo, las demás universidades coinciden en las medidas adoptadas para mejorar la calidad de la instrucción.

Respecto a las garantías de seguridad, los centros de estudios superiores aceptan que ya han tomado varias acciones desde el 2023, pero que han tenido que aumentar el resguardo y los filtros de seguridad a causa de los crímenes de las últimas semanas.

Acciones. Las instituciones refuerzan sus sistemas de seguridad para actuar ante cualquier crisis que se presente.

miguel canales

Hay instituciones que desde el jueves 18 de enero retomaron la presencialidad, como la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES); y otras que planean culminar el ciclo por vía digital, como la Universidad de Guayaquil.

Mientras que la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol) mantuvo la semana del 15 al 19 de enero las clases en línea. Y para la semana que inicia hoy 22 de enero, ciertas clases prácticas regresarán al entorno presencial y el resto seguirá en la virtualidad.

Todas las instituciones dicen que han incrementado el monitoreo de cámaras, la revisión de maletas y la presencia de guardias. Y en ciertos casos, como en la Espol, llevan a los alumnos que lo deseen desde sus hogares hasta el campus.

Se han hecho capacitaciones ante emergencias y armado mesas de seguridad para atender cualquier hecho. Además, los estudiantes usan credenciales y los visitantes son inspeccionados

Sofía Lovato, vicerrectora de la Universidad de Guayaquil

No obstante, pese a todas las mejoras y la intensificación de la vigilancia, el alumnado permanece con temor y recelo por los constantes hechos delictivos que afronta la urbe.

“Yo estoy en un debate interno, porque no quiero volver a las clases en línea, porque a veces son complicadas de seguir; pero como está la situación, tampoco quiero volver al presencial, da miedo salir”, admite Iván Molina, de la Universidad Casa Grande, quien considera que el retorno a la presencialidad debería darse, como mínimo, desde mediados de febrero.

Doménica Pinto, de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), estima que por el momento la alternativa a tomar debe ser la virtualidad. “Creo que se han mejorado mucho las clases telemáticas en comparación a la pandemia, hay más organización y menos huecos de contenidos. Pero por ahora me parece mejor que nos mantengamos en casa por lo menos hasta febrero, o hasta que se calme la situación un poco más, porque da demasiado miedo que no solo seamos un blanco para los delincuentes, sino que en el camino de casa a la universidad y viceversa me caiga una bala perdida”.

Sin embargo, entre otros estudiantes que ya comenzaron sus clases, como los de la UEES, las opiniones son divididas. Hay quienes están a favor del aprendizaje presencial en medio de la crisis y otros que consideran que se deberían mantener las clases telemáticas en su totalidad.

Nosotros, desde un inicio, tenemos una gran central de monitoreo, pero lo hemos intensificado junto al personal. Todo, con el fin de cuidar a los estudiantes y personal de la institución Rodrigo Braganza, jefe de seguridad de la UEES

“No es todo el día que estamos en clases presenciales, en la noche hay clases en línea, para no estar hasta tarde. Además, yo siento que no aprendo bien en clases por computadora. Y la seguridad también se ha reforzado, es difícil que alguien que no es de la universidad entre sin un permiso previo. De cierta manera me siento un poco más segura en mi universidad que en la calle”, indica Nathaly Maridueña, alumna de la UEES.

Ismael Álava, de esta misma universidad, cree que ir desde su casa, en el sur de Guayaquil, hasta la universidad implica exponerse demasiado. “Amo las clases presenciales, no solo porque siento que es más interactivo todo, sino porque puedo socializar con mis compañeros, puedo experimentar la vida universitaria como es; pero salir de mi hogar hace que me lata a mil el corazón, sea porque me roben, secuestren o me maten. En mi opinión, por dos meses deben darnos clases virtuales”.

