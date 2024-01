Un emotivo regreso al aula, entre abrazos y medidas de seguridad

Tras varios días estudiando en casa, a través de una computadora y en medio de una ola de violencia que mantuvo encerradas a las familias y comerciantes de todo el país, los alumnos de unos cuantos colegios de Guayaquil y Quito volvieron a las aulas. Y aunque las medidas de seguridad fueron evidentes, la sensación de volver produjo sentimientos encontrados. Hubo quienes se mostraron felices de estar frente a frente con sus compañeros; y otros que, aunque contentos, se mostraron más alertas a lo que pasaba.

Los padres fueron un caso aparte. En la mayoría predominó la zozobra. “Mi hija quería ya volver y sé que está bien, porque tiene derecho a vivir esa ‘normalidad’ que la pandemia en su momento se la quitó. Sin embargo, me siento un tanto intranquila. He pedido ya permiso en el trabajo para estar una hora antes de que finalice su jornada y yo misma retirarla y llevarla a casa”, precisó Samantha Morante, madre de una estudiante de un colegio de Guayaquil. Uno de los apenas tres que EXPRESO en un recorrido por la ciudad constató que retornaron a la presencialidad.

Y es que si bien el Ministerio de Educación anunció el pasado 23 de enero que serían 77 los planteles de Guayaquil que volverían a las aulas (aunque sin precisar el nombre de ninguno, por seguridad), ayer una fuente de la Unión Nacional de Educadores precisó a este Diario que la mayoría dejaría la virtualidad recién este 25 de enero.

Empezamos desde hoy con las brigadas de seguridad, porque tememos por la seguridad de nuestros hijos. Debemos estar pendientes a cualquier acto sospechoso.



Freddy Borja

Policía Nacional

Que ayer, aseguró, apenas unos pocos volvieron al aula para verificar el ambiente en cada uno de ellos, indicó. “No iniciaron todos. Solo se reunieron temprano varios docentes para coordinar las acciones a tomar para el inicio de clases presenciales. Es una información reservada”, aclaró.

Para la guayaquileña Sandra Escaleras, madre de dos alumnos que cursan la secundaria en un colegio del norte de la urbe, que se haya dado este primer proceso fue más que oportuno. Aunque sus hijos permanecían estudiando ayer a eso de las 13:00 todavía en casa, ella acudió al plantel educativo para constatar qué medidas se tomarían.

“Quería ver si habría más guardias de seguridad y policías. Me dijeron que sí. Además, me pareció ideal que hayan colocado tres cámaras de videovigilancia más en el perímetro del plantel. Que estemos asumiendo más cuidados y que estemos intentando adaptarnos a ellos es nuestra obligación No quiero que pase lo que pasó esta semana con un alumno de Santo Domingo de los Tsáchilas, que llevó un arma a un plantel. Ese fue el reflejo de la criminalidad a la que nos enfrentamos todos. En el país hemos entrado a una nueva fase, que es la lucha contra el narcotráfico y la resistencia. Ahora nos toca a la sociedad entera resistir, y en ese proceso las fuerzas del orden deberán darnos el resguardo que requerimos para tratar de llevar una vida medianamente normal”, manifestó Escaleras, que anotó en una libreta las recomendaciones que los guardias de seguridad le daban para la jornada de hoy.

Pero en el Puerto Principal hubo también confusión entre los padres que desconocían si hoy sus niños debían volver o no al plantel.

En los pocos planteles que volvieron al aula en Guayaquil, predominó la seguridad privada. Gerardo Menoscal

“En los chats todo era un relajo y ningún docente contestaba. A la final, alisté a mis hijos, nos cambiamos todos, fui a dejarlos y en el colegio estaba solo el conserje y un policía. En lo personal, yo prefiero que mis chicos terminen el año lectivo en casa. No importa si con vacíos. Me aterra que de aquí a mañana vuelvan y que esos controles que sé que se están dando, se hayan esfumado. No obstante, pienso en mis hijos. Ellos quieren volver sí o sí. Quieren ese contacto físico con sus amigos. Aquí en casa no es igual. Ellos de verdad querían volver ayer”, relató Lidia Cajamarca, habitante de la ciudadela La Saiba, ubicada en el sur del Puerto Principal.

La vigilancia policial será permanente en los alrededores de las instituciones educativas, para evitar cualquier suceso violento.



Eliza amaya

Secretaria del Comité Central Juan Montalvo, Quito

En Quito, en medio de un contingente de seguridad, se vivió un ambiente de compañerismo y alegría. El temor que en algún momento hubo por la ola de inseguridad que se vivió durante los primeros días de enero, pasó a segundo plano. Al contrario, los estudiantes se encontraban en el ingreso de los establecimientos y se fundían en un abrazo por la emoción de verse.

En el colegio Juan Montalvo, los alumnos y maestros se organizaron para llevar globos con los colores de la bandera de Ecuador. Otros estudiantes se pusieron de acuerdo para llevar cartulinas de colores y con estas formaron la bandera como símbolo de paz en el minuto cívico.

En los exteriores de los establecimientos, policías y brigadas de seguridad controlaban el ingreso de los alumnos. GUSTAVO GUAMAN

Y es que todos coinciden en que lo que necesita la ciudad y el país es paz para continuar con los estudios y forjar un mejor futuro.

Dayana Guamán indicó que se despertó a las 04:00 para alistar sus cuadernos. Debía salir temprano porque el trayecto es de una hora hasta llegar a la Unidad Educativa Mitad del Mundo, en la capital. A ella le da emoción regresar a las aulas. Dice que la conectividad de internet en su casa es mala, por tal razón prefiere recibir clases presenciales.

“Tampoco se aprende bien desde las clases virtuales. No hay esa conexión profesor-alumno para recibir las clases. No se puede aprender, más aún cuando necesitamos tener bases para ingresar a la universidad”.

Después de 21 días de estar recibiendo clases virtuales, ayer 24 de enero su plantel fue uno de los 486 establecimientos que volvieron a las aulas en Quito.

Dayana es parte de los miles de estudiantes que ayer miércoles regresaron a los salones de clase en Quito, luego de que Educación anunció la segunda fase del retorno progresivo a la presencialidad, en medio de la situación de conflicto armado interno que vive el país.

Nosotros estamos de acuerdo con volver a la presencialidad, solo si hay las garantías para dar clases y estudiar. En el territorio son muchos los planteles extorsionados.



Hilario Beltrán

Presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE) en Guayas

En la capital, el control de seguridad fue el denominador común en las puertas de los planteles educativos. Esto como parte de las medidas implementadas para precautelar la seguridad de los jóvenes. Adicionalmente han implementado cámaras de seguridad y el refuerzo de la Policía Nacional.

En Flor de Bastión, en Guayaquil, fueron los padres quienes retiraron a sus hijos en la jornada. Alex Lima

En el colegio 24 de Mayo, los padres se organizaron para crear brigadas de seguridad. Un grupo se encargó de revisar las mochilas de los alumnos, en busca de objetos prohibidos, como armas, explosivos o sustancias controladas.

Este año los operativos deben mantenerse. La lucha por recuperar la paz será larga, por lo que las escuelas deberán estar resguardadas sin límites. Los tiempos ya son otros.



Mariana Delgado

Guayaquileña

Esta situación fue similar en el Colegio Juan Montalvo, donde los alumnos formaron largas filas hasta esperar ser requisados. Algunos murmuraban sobre estas acciones; otros decían que estos controles les permiten sentirse seguros.

Romina Sánchez, estudiante de tercero de bachillerato, reveló que sus padres no querían que regrese a los salones de su colegio. Sentían temor de que se repitan los actos violentos. Sin embargo, fue Romina quien les incentivó para que exista mayor confianza. “Ahora mi mamá forma parte del comité de seguridad y eso le da mayor confianza, saber que también hay controles de los policías en los alrededores de los establecimientos”, detalló.

Para la docente Zulma Guzmán, el temor no es parte de su ser. Explica que esa seguridad la transmite a los estudiantes, pese a que en una clase virtual un desconocido se infiltró y los insultó, lo que ocasionó pánico entre los adolescentes. “El establecimiento tomó medidas para que esa situación no vuelva a suceder”.

Mis niños siguen en clases virtuales y sí quiero que vuelvan al aula. En su escuela hay seguridad, buenos protocolos. Hacerlo en casa, como en pandemia, es aún complejo.





Juan Antonio Villacís

Guayaquileño

En otro punto de la ciudad, en los exteriores de la Unidad Educativa Mitad del Mundo, por ejemplo, se pudo observar a miembros de la Policía Nacional realizando controles de ingreso a los estudiantes y docentes.

El mayor Freddy Borja, de la Policía Nacional, explicó que realizan operativos en el ingreso y salida del alumnado. Con un grupo de cuatro agentes van a realizar patrullajes permanentes en los exteriores de los establecimientos que tienen mayor afluencia de estudiantes.

En otros puntos de la ciudad, los centros educativos lucieron abandonados, no retornaron a clases.

En el sector de San Rafael, en la Unidad Educativa Jack Dalcroze, ubicada en el Valle de los Chillos, las aulas lucías desoladas y no se escuchaban las risas de los estudiantes. Pese a que en este sector la alerta es baja, decidieron no retornar a las aulas.

Durante el ingreso, las maletas de los estudiantes de la capital fueron revisadas. GUSTAVO GUAMAN

Mireya Herrera, madre de familia, explicó que los estudiantes van a continuar en la virtualidad hasta recibir la disposición del distrito del Valle de los Chillos. “No han emitido ningún pronunciamiento sobre las medidas de seguridad que van a optar para el retorno a clases”, detalló.

Herrera contó que para sus hijas de 12 y 5 años ha sido duro recibir clases virtuales y estar encerradas. Sin embargo, mencionó que los profesores han dado todas las facilidades para que los padres puedan acoplarse al nuevo ritmo de trabajo. Con respecto a la inseguridad, cuenta que su hija mayor tiene temor de regresar a las aulas. “Tiene ese rechazo de vivir en el país, pero le hemos explicado (la situación), pese a que estamos en una zona segura. En el cantón Rumiñahui no hay toque de queda, pero las noticias que se difunden han ocasionado que exista ese miedo en los jóvenes”.

Hoy los estudiantes se enfrentan a una nueva realidad que hay que aceptar: deben estar vigilados, someterse a controles y estar siempre alertas, hasta que vuelva la paz.



Paúl José Palacios

Ciudadano

En un recorrido que hizo EXPRESO evidenció el ambiente de desolación en algunos establecimientos como el Darío Guevara, Rafael Larrea, San Pedro Pascual, San Andrés.

En Guayaquil, la situación fue la misma. En el norte, centro, sur... la mayoría de centros educativos permanecían con guardianía o conserjes que apenas alertaban que aún todos estudiaban desde casa.

Para Hilario Beltrán, presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE) en Guayas, urge que Educación dé a todos los docentes las garantías para volver al aula. “Nosotros queremos volver, terminar el año lectivo en el aula. Sin embargo, no hay garantías para todos. Hay maestros que han denunciado casos de extorsión a la Fiscalía y que no han sido resueltos. Si asesinan a un maestro, nosotros vamos a responsabilizar a Educación de eso. Nosotros vamos a volver a la presencialidad, sí, pero solo si es que hay la debida seguridad. Por meses hemos trabajado con miedo, con mucho temor. Hoy un pequeño número de alumnos y docentes han vuelto al aula, pero si quieren que seamos todos, esa gran parte que se mantiene aún en la modalidad virtual, deberá primero resolverse la crisis a la que nos enfrentamos. Necesitamos vigilancia permanente de los militares. No queremos que nos asesinen ni ser testigos de ningún crimen”, sentenció.

Santa Elena: Un panfleto alarmó a los alumnos

Un panfleto con frases amenazantes dirigidas a las instituciones educativas de la provincia de Santa Elena causó alarma ayer. El folleto fue encontrado en las calles aledañas a dos instituciones educativas en el cantón Santa Elena.

La situación se tornó preocupante para algunos padres cuyos hijos volvieron esta semana a clases presenciales.

Eleno Rosales, funcionario de la Coordinación Zonal de Educación, aseguró que tenían conocimiento del panfleto que, dijo, no fue descubierto dentro de ningún establecimiento educativo.

Que del hecho había sido alertada ya la Policía, que ha incrementado las rondas en los centros educativos, mencionó.

