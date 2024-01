La UNE advierte de ingreso de personas desconocidas a aulas virtuales para amenazar

La Unión Nacional de Educadores (UNE) denunció este lunes 15 de enero que durante los días de actividades no presenciales (10, 11 y 12 de enero), recibió diversas alertas por parte de docentes, quienes informaron de la presencia de individuos ajenos que ingresaron a las aulas virtuales para realizar amenazas. "Este incidente se registró en varias provincias del país", afirmó.

Ministerio de Educación dispone mantener las clases virtuales hasta el 17 de enero Leer más

A través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), la UNE compartió imágenes de lo que presumiblemente es un grupo de sujetos con los rostros cubiertos que realizan amenazas desde la cuenta de un estudiante que está conectado. No hay detalles de si se trató de un hackeo a la cuenta de ese alumno.

"Es imperativo que el Ministerio de Educación realice un seguimiento exhaustivo de estos casos para establecer protocolos necesarios en este tipo de situaciones, tomando en cuenta que las actividades de manera virtual se mantienen y los docentes estamos realizando los esfuerzos necesarios para continuar con nuestra labor educativa en la virtualidad", manifestó la UNE.

El gremio de maestros públicos reitera su postura de que mientras no existan las condiciones necesarias, la modalidad no presencial debe mantenerse. "El retorno presencial a las aulas debe definirse cuando existan las garantías básicas que permitan garantizar la seguridad y la vida de la comunidad educativa y familias", enfatiza.

También ha planteado bajar las tarifas de internet y energía eléctrica al 50% de su costo, en hogares donde existan estudiantes. En estos días varios docentes reportan la no conectividad de estudiantes, debido a una de estas problemáticas: falta de energía eléctrica o de Internet. Son las familias y el Magisterio quienes están garantizando que la educación no se detenga y @Educacion_Ec no puede seguir solo emitiendo acuerdos. Es urgente tomar medidas sobre las tarifas", insiste la UNE.

(¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ! )