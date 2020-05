Coronavirus: Un paciente del hospital Guayaquil busca a sus familiares

La epidemia sanitaria por coronavirus no solo tiene a familiares buscando cuerpos perdidos en los hospitales de personas fallecidas, ahora también hay un paciente buscando a su familia.

A través de las redes sociales un paciente del Hospital Guayaquil busca a sus familiares. Se desconoce si sería un caso más de las personas que aparecen vivas, luego que por un error sus seres queridos lo lloran como si hubiera fallecido.

En la ciudad en dos diferentes hospitales se han dado estos casos de que han enterrado un cuerpo, cuando su verdadero familiar está vivo. Es lo que podría justificar por el que los familiares de Juan Pizarro Yagual no se han acercado hasta la entidad para saber sobre el estado de salud de su pariente.

En el vídeo que recorre en Facebbok, Twitter y chats de WhatsApp el caballero dice:

“Soy Juan Pizarro Yagual, deseo que mi familia venga a visitarme al hospital. Ya estoy mejor de salud, gracias a Dios; los doctores me piden a los familiares y no sé cómo comunicarme. Estoy en el segundo piso, ambiente 5, cama 4, en el Hospital Guayaquil. Las personas que me conocen que le avisen a mi familia”.

El tono de voz de Juan todavía no tiene su vigor al 100 por ciento, de fondo se escucha el sonido de las máquinas que controlan los signos vitales. He aquí el vídeo que circula en las redes sociales cuando en Guayaquil se vive el día 45 de la cuarentena por la pandemia del coronavirus: