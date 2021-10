Un reciente control de tránsito ejecutado en el norte de Guayaquil dejó como resultado la retención de ocho tricimotos por el incumplimiento de normas y por no poseer título habilitante.

Así lo dio a conocer la Agencia de Tránsito Municipal (ATM), al precisar que el operativo se llevó a cabo en el kilómetro 8.5 vía a Daule y en el que también participaron agentes de la Policía Nacional.

La entidad señaló que el objetivo de estos controles es disminuir el número de accidentes de tránsito y concienciar a la ciudadanía sobre la importancia del cumplimiento de todas las leyes viales.

Participación. En el operativo también asistieron agentes de la Policía Nacional. Cortesía

Los moradores aledaños concordaron en que estos controles deben continuar, y que se ejecuten en distintos horarios, pues algunos de los conductores de estos vehículos circulan a alta velocidad e irrespetan las leyes de tránsito.

Esta problemática no es nueva y EXPRESO la ha hecho visible en reportajes anteriores, por lo que una vez más diferentes ciudadanos solicitan que los controles se extiendan a otros sectores.

"No solo es que andan a mucha velocidad sino que también se meten en contravía y hasta he escuchado que se camuflan delincuentes. Las tricimotos informales ya no deben rodar", aseveró Ricardo Fernández, morador de la ciudadela Sauces.