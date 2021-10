Que hasta el papa haya pedido por la cárcel de Ecuador, luego de que el país ocupe titulares por la ya calificada “peor masacre de la crisis carcelaria de América Latina”, dice mucho de cómo se ve a esta parte del planeta desde fuera del territorio.

Masacre en la Penitenciaría: Once cuerpos entre decapitados y quemados aún están en la morgue Leer más

A los operativos que llenaron la agenda después de la masacre del 28 de septiembre, a las familias que lloraron a sus muertos y que aún hacen fila para retirarlos y a los días, en definitiva, que no han dejado descansar a la comandante de la Policía Nacional, general Tannya Varela, les quedan preguntas y sin resolver y vergüenzas nacionales que aclarar.

La primera interrogante que hizo este medio a Bolívar Garzón, el nuevo director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores del Ecuador (SNAI), es si ya se ha retomado el control o no. Y aunque así lo anunció Varela el domingo pasado, ayer en la mañana Guayaquil se desayunaba el escenario de reclusos paseando en los techos de la cárcel de la ciudad, sin bandera.

8.542 reclusos eran parte de la Penitenciaría antes de la matanza. Hay un 62 % de hacinamiento.

EXPRESO pudo conocer detalles del trajín de estos días en la Regional Guayas y en la Penitenciaría gracias a un alto mando del Grupo de Intervención y Rescate (GIR), que dio detalles omitiendo su nombre, por razones de seguridad.

SNAI suspende servicio de alimentación en la Penitenciaría por la seguridad del personal Leer más

Contó que, efectivamente, hay un aparente cese de la violencia, porque las intervenciones han sido fuertes y con numerosos uniformados, pero que no puede negar que la guerra entre bandas sigue y la tensión se mantiene.

“El día que el presidente (Guillermo Lasso) dijo que no podía asegurar que la situación se controló, es porque en la intervención que se hizo no se pudo entrar al pabellón 8. Había una rebelión y duró 48 horas”, cuenta.

⚪️ En medio del clima de tensión vivido en el Complejo Penitenciario Guayas por los hechos de violencia que son de conocimiento público, las personas privadas de la libertad del #CPLManabi N.4 alzan su voz por la #Paz y le dicen NO a la violencia. #Lunes pic.twitter.com/31upBoZbvZ — SNAI Ecuador (@SNAI_Ec) October 4, 2021

Fueron los reclusos de los pabellones 9 y 8, de hecho, los que cruzaron el 28 de septiembre al pabellón 5 a llevar a cabo la masacre. De allí que no se pueda aún hablar de una paz, confirma a este medio, a través de un pariente, un recluso del pabellón 9. “Pero controlado no está, sino, ¿cómo cree que le escribo desde mi celular? Acá no han hecho requisa. Saben con quiénes se meten”, dice desde su celda, donde hay 4 camas para 12 hombres.

Ecuador respalda reformas a política regional sobre producción de medicinas Leer más

Se refiere a la banda de Los Lobos. No pasa de 40 y paga una pena de 9 años, de la que asegura es inocente. Dice que allí supo que es verdad aquello que dicen afuera, que “en la Peni uno se daña más”. Desde la muerte masiva del 28 no hubo mucho cambio en la vida allí dentro. “Es verdad que el domingo no hubo comida, pero eso pasa con frecuencia. Hoy ya nos dieron rancho (un arroz malísimo)”, dice.

Los uniformados han tomado el control de ese pabellón, pero es parcial, “es como un maquillaje de la paz. Yo siento que en cualquier momento empieza todo otra vez. Hay mucha gente dolida, hay mucha plata en juego también”.

La evasión se dio mediante un oramen realizado entre el techo y la loza en el lado norte del pabellón. Las #PPL habrían descendido mediante una cuerda artesanal. @PoliciaEcuador y @FiscaliaEcuador continúan con las investigaciones. pic.twitter.com/nUc5SykdwP — SNAI Ecuador (@SNAI_Ec) October 3, 2021

El reo narra que uno de los conflictos más grandes que se vive allí adentro es la venta de droga. “Hay mucho adicto aquí y las familias deben mandar la plata para que les puedan dar su dosis o se mueren”, dice. Él mismo paga $ 13 semanales para tener seguridad. Lo tiene que depositar a una cuenta.

Para entrar su celular, su familia le pagó mil dólares a un guía, hace un año. “Como ya saben, no molestan. Los guías son como los panas de los presos allí. Son los que ayudan a meter todo y cobran el 10 %. Solo los celulares cuestan lo que cuestan, porque son comunicación directa con nosotros, los familiares”, cuenta el pariente, quien muestra los mensajes desde el celular.

El horror está entre nosotros Leer más

En un análisis sobre este tema, el especialista en Seguridad nacional Abraham Correa dijo que había que demoler la Penitenciaría y construirla de nuevo, con nuevo personal. Fue de los primeros en señalar la corrupción de dentro. Sobre estos casos también se preguntó a la autoridad.

El Gobierno asegura que las cárceles están bajo control. Vela pide mayor participación de la justicia. La Policía entregará información a Fiscalía. — Diario Expreso (@Expresoec) October 4, 2021

Entre los escenarios más lamentables de horas recientes está el hallazgo de televisores y botellas de alcohol, e incluso máquinas de gimnasio. Si se supone que los registros al ingreso son tan minuciosos, que a las mujeres que hacen visitas conyugales las obligan a desnudarse y mostrar todo, ¿cómo puede ocurrir esto?

Los guías son la clave, dice el pariente del reo. El agente del GIR que habló a EXPRESO va más allá. “Todo está lleno de corrupción. Hay que analizar al personal médico, a los de la comida, no solo a los guías. Hasta directivos entran allí”, lamenta el agente.

Ellas entran a la jugada

La asambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), Geraldine Weber, ha puesto sobre la mesa la necesidad de atender a las mujeres privadas de la libertad, en medio de este escenario de violencia que se vive en la Penitenciaría del Litoral.

“Es deplorable la situación en la que viven. Hay que recordar que el 90 % son madres y ahora mismo están asustadas, están siendo violentadas y no visibilizadas”, dijo en la reunión de la Comisión de Seguridad.

Lamentó que no haya verdaderos programas de rehabilitación y prometió otras visitas al lugar.

EXPRESO llamó y escribió al director de la cárcel, Bolívar Garzón, a notificar de este pedido de información. No hubo respuesta.