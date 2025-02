Operativo vehicular en La Florida: 10 citaciones y 15 tricimotos retenidas

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) reportó, este 19 de febrero, a través de redes sociales un operativo de control de tricimotos en el sector de la Florida, al norte de Guayaquil, acción que dejó varias motos retenidas y multas a varios ciudadanos.

Según lo comunicado por esta entidad, llevaron a cabo la revisión del porte de placas, documentos y revisión técnica de estos vehículos, lo que dio como resultado 10 citaciones a conductores y 15 retenciones vehiculares por falta de matrículas o licencias caducadas.

Realizamos operativos de control de tricimotos en la Florida, en donde verificamos la correcta portación de placas, documentos y revisión técnica vehicular. El resultado fue de 10 citaciones y 15 vehículos retenidos debido a falta de matrículas o licencias caducadas.



Más operativos

A pesar de estos resultados, la ciudadanía exige que la atención de las autoridades no se limite a determinadas zonas, sino que se expanda a diversos puntos de la ciudad en una misma jornada.

Los habitantes del Puerto Principal cuestionan que este tipo de operativos no son suficientes y no se han realizado en los sitios donde más se requieren. “El sur de Guayaquil, en plena 25 de Julio, en ciudadelas como El Cóndor, incluso Guayacanes, he llegado a ver tricimotos. No necesitamos simples controles, necesitamos grandes operativos interinstitucionales, porque estos vehículos no solo son manejados por gente que no tiene sus documentos al día, sino también por personas que los usan para cometer crímenes”, asevera Miguel Echeverría, habitante de la ciudadela 9 de Octubre.

Adriana Campos, quien transita a diario por Mucho Lote 1, observa siempre estos vehículos que salen hasta la vía principal y entorpecen el tráfico. Incluso, según ella, ha visto cómo varias personas salen de ellos y asaltan a peatones que se encuentran en el sector. “ATM dice que realiza operativos, pero no parece, porque la vía a Daule está infestada de tricimotos y ningún agente los detiene. No son solo un riesgo al volante, hay quienes son incluso un riesgo para la integridad del resto de ciudadanos, y eso no puede seguir así.”

