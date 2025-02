Operativo de la ATM en la Juan Montalvo dejó más de 30 sancionados

En los últimos meses, los operativos de tránsito en Guayaquil han mostrado un marcado aumento, como respuesta directa al crecimiento de infracciones y al generalizado desacato a las normativas de tránsito por los ciudadanos

La Agencia de Tránsito Y Movilidad (ATM) ha intensificado sus esfuerzos para controlar y sancionar estas violaciones.

Tal como lo ha contado EXPRESO en una serie de reportajes, acciones como las pruebas de alcoholemia y los operativos enfocados en la revisión de placas o el uso de películas antisolares, han concluido en la aprehensión y multa de decenas de individuos.

De hecho, solamente la mañana de este miércoles 12 de febrero, en un operativo llevado a cabo en las zonas de la cooperativa Juan Montalvo y Florida, al norte de Guayaquil, varios ciudadanos fueron sancionados nuevamente.

El operativo contó además con la presencia y colaboración de efectivos de la Policía Nacional, quienes ayudaron a mantener el orden y a mitigar posibles confrontaciones con los infractores.

Detalles del último operativo

Este Diario pudo conocer que en el operativo se emitieron 20 citaciones y se retuvieron 16 vehículos, que abarcan motocicletas, automóviles y tricimotos. Dejando un total de 36 sancionados

Durante la ejecución del operativo, se presentaron quejas por parte de algunos ciudadanos afectados, quienes alegaron un trato desigual.

Dereck Salvador, uno de los ciudadanos sancionados, expresó su descontento: "Se me llevan mi moto porque no he pagado matrícula, pero hay más personas y las han dejado pasar. Es porque ellos tienen padrinos y yo no. No es justo".

En muchos casos, la retención de vehículos se debió a la falta de la documentación necesaria o porque los vehículos no estaban debidamente matriculados.

