Once vehículos particulares son retenidos en Daule en el primer día sin estado de excepción

Los once vehículos particulares que fueron retenidos funcionaban como taxis.

Desde las 6:00 de este 14 septiembre, 15 agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador realizan un operativo de control en la avenida León Febres Cordero de Daule.

En este primer día en el que ya no rige el estado de excepción, en Daule, donde no existen ya restricciones vehiculares para circular, han sido retenidos un bus de transporte público por exceder el aforo establecido (llevaba personas paradas) y once vehículos particulares que funcionaban como taxis.

Operativo. Los vehículos fueron retirados con ayuda de grúas. Diana Sotomayor

"Vamos a permanecer todo el día haciendo controles y así será en el resto de la semana y días siguientes. Aquí no hay problema con las placas, al menos hasta que limiten con Guayaquil, dónde hay aún restricciones vehicular. Sin embargo no se está cumpliendo con el aforo, el distanciamiento" , aseguró el subteniente Hernán Henríquez, del área de transporte público de la Comisión de Tránsito del Ecuador.

En la avenida León Febres Cordero (Daule) y en La Puntilla (Samborondón), dónde se puede también circular haciendo caso omiso al número de la placa; no hubo congestionamientos.

"La gente tiene que limitarse igual a salir porque la mayoría se desplaza hacia Guayaquil y allá todavía hay normas fijas. Solo en este sector podemos salir con libertad. En este primer día sin el estado de excepción no ha generado grandes cambios", aseguró Alex Villón, habitante de la ciudadela La Joya; quien si se quejó de las aglomeraciones que en cambio se generaron en las paradas de buses.

Tránsito. Imágenes como esta fueron comunes en las paradas de la avenida León Febres Cordero. Álex Lima

Según precisó a EXPRESO, días atrás, el alcalde Wilson Cañizares, desde hoy volverán a operar en el cantón los locales comerciales de las categorías 1 y 2, que los conforman los prostíbulos, bares, cantinas, discotecas, salas de recepciones y billares en los que se venda y consuma alcohol; cuyos dueños venían solicitando al COE Cantonal que se adopte esta medida para mejorar su economía, afectada por la pandemia.

También se permiten el incremento de aforo al 75% en cines, teatros y auditorios con butacas numeradas en estricto apego al “Protocolo de Bioseguridad aprobado por el COE Nacional”. Y las disciplinas deportivas de combate y de conjunto sin la presencia de espectadores y bajo las restricciones de bioseguridad, que serán de estricto cumplimiento bajo la responsabilidad de los administradores y dueños de la infraestructura.