OIME busca transformar la música en Ecuador: unión, ley y visibilidad

En Ecuador, la música nacional suele quedar en segundo plano. Son pocos los espacios de difusión, escasas las regalías y aún más limitada la formación profesional dentro del sector. En medio de ese panorama, un grupo de artistas decidió dejar atrás la desunión histórica y comenzar a organizarse.

Juan Carlos 'Jefe' Vergara, músico y productor, está convencido de que la industria musical ecuatoriana no puede seguir operando como una suma de esfuerzos aislados. Por eso impulsa el Observatorio de la Industria Musical Ecuatoriana (OIME), una iniciativa que busca sentar a todos los actores del sector en una misma mesa: artistas, técnicos, promotores, dueños de bares, productores y gestores. La idea es empezar a construir un ecosistema que funcione en serio.

El Observatorio no pretende ser un gremio ni otro comité lleno de discursos que no pasan de lo simbólico, explica el músico guayaquileño. Su apuesta es colaborativa y técnica. El objetivo es claro: diagnosticar los problemas de fondo y buscar soluciones concretas.

¿Qué acciones realiza el OiME para la música ecuatoriana?

Una de las primeras acciones será promover capacitaciones que aterricen lo básico: cómo registrar una canción, cómo cobrar regalías, cómo proteger la propiedad intelectual. “Aquí los artistas sacan y sacan discos, pero no tienen ese retorno de la inversión. Ahora la parte de la comercialización es otro cantar. Incluso se gasta más en publicitar, y entonces se quedan con el disco en la mano”, dice Vergara.

Y es que, según el músico, en Ecuador no hay managers formados, no hay promotores con visión global, ni tampoco escuelas o centros de capacitación para la industria. “Aquí la idea es capacitar a los músicos, sean nuevos o tengan ya trayectoria, para que puedan tener herramientas y puedan comercializar mejor su música o monetizar su música, con capacitaciones en derecho de autor, porque muchos pierden la oportunidad de ganar dinero porque no saben cómo hacer, porque no saben de qué se trata”, dice Vergara.

Una de las metas más ambiciosas del Observatorio es redactar una propuesta de ley de fomento a la música ecuatoriana. Una ley pensada para músicos, con fondos específicos, incentivos reales y reglas claras.

"La música sí requiere otro tratamiento a diferencia de otras ramas del arte. ¿Por qué? Porque hay una oferta demasiado grande, hay demasiada música aquí, demasiados artistas, pero no abastece con lo poco que se está haciendo por la cultura", señala Vergara, autor de temas como "Pateando al perro", "No pasa nada" o "No amanece en este club".

Propuestas de proyectos radiales enfocados en música ecuatoriana

Aunque existe una ley (1x1) que obliga a programar música nacional en igual proporción a la música extranjera, la realidad es otra. Según el Observatorio, menos del 5 % de lo que suena en la radio es ecuatoriano.

Por eso están trabajando en proyectos de programación exclusiva para artistas locales, con horarios clave y estrategias reales de difusión. “La idea ahora es tener un programa en horario triple A y que la gente se acostumbre a escuchar música ecuatoriana, que no sea una obligación. Hay que crear identidad sobre todo en la gente”, expresa.

Mientras en Colombia, país vecino, la música ha sido motor de transformación e imagen país, en Ecuador apenas hay casos aislados de proyección internacional. Para Vergara, el Observatorio apunta a cambiar eso, creando condiciones para que el éxito deje de depender de la suerte y se convierta en una posibilidad real para todos.

En Ecuador, ser músico es un acto de fe. No hay seguros, no hay apoyo real, no hay incentivos. Mientras en otros países la música es una industria, aquí es un hobby obligado. Pero esto puede cambiar. ¿Qué necesitamos?#LeyDeLaMúsicaEcuatorianaYa #Industriamusicalecuatoriana #OIME — Juan Carlos Vergara (@jefevergara) April 24, 2025

Por ahora, están sumando voluntades. A través de redes sociales y formularios abiertos, buscan que más actores se involucren en este proceso. “Estamos tratando de expandirnos para que sea un movimiento fuerte y podamos hacer bulla no con nuestros instrumentos sino con nuestras voces”, manifiesta Vergara.

En ese sentido, ya hay algunos proyectos que se están organizando. Por ejemplo, hay acercamientos con Barcelona Sporting Club para que suene música de artistas ecuatorianos en la previa y entretiempo de los partidos que se jueguen en el estadio Monumental. La idea, a corto plazo, es replicar este plan en más recintos deportivos y eventos masivos.

Vergara señala que se han mantenido acercamientos con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para hablar sobre el fortalecimiento de la difusión de música ecuatoriana. Y espera también reunirse con legisladores para mostrarles el proyecto de ley para la música local, una vez que haya sido armado con el aporte de todos los integrantes del sector.

