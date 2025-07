Obra en escuela de Puerto Engabao enfrenta resistencia institucional

Padres de familia de la escuela fiscal de Puerto Engabao, que lleva el mismo nombre, alzaron su voz este miércoles ante lo que consideran un intento de paralizar una obra que busca mejorar la infraestructura educativa del plantel.

Disputa por obra en escuela

Las labores incluyen la construcción de baterías sanitarias, una pérgola y un área recreativa, gestionadas por la comunidad al Municipio de Playas. Según denunció Miguel Alarcón, presidente del comité de padres de familia, la petición fue aprobada por la Alcaldía y presentada públicamente durante una jornada de entrega de útiles escolares.

Padres de familia defienden la obra. NESTOR MENDOZA

RETO se apoderó de la Alcaldía de Guayaquil: sin elecciones y en estos tres actos Leer más

“Estas mejoras son urgentes. No tenemos alcantarillado, en el Puerto no hay, por eso gestionamos también un nuevo pozo séptico”, señaló Gregorio Caice, otro padre del sector.

No obstante, los trabajos fueron puestos en entredicho por la directora distrital de Educación 09D22 Playas, Wendy Menéndez, quien cuestionó la intervención directa del Municipio. “La obra no cumple con los lineamientos técnicos ni administrativos establecidos por el Ministerio de Educación. No hay planos, ni proyecto registrado, ni un plan de contingencia”, advirtió la funcionaria.

Menéndez afirmó que, aunque no ha emitido una orden de paralización, una inspección técnica detectó riesgos para los estudiantes, como la presencia de objetos cortopunzantes oxidados y fierros expuestos en el área de construcción. Por esta razón, se dispuso la modalidad virtual durante 48 horas como medida de precaución.

La directora anunció que este viernes ofrecerá una rueda de prensa para informar sobre los acuerdos alcanzados en una reunión sostenida con el alcalde Gabriel Balladares y representantes de los padres de familia.

Mientras tanto, la comunidad sostiene que los trabajos continuarán, aunque ahora en horarios de la tarde, fuera de la jornada estudiantil. “No vamos a permitir que detengan una obra que beneficia directamente a nuestros hijos”, enfatizó Alarcón.

El conflicto ha encendido el debate entre el cumplimiento de protocolos institucionales y las necesidades urgentes de comunidades rurales que claman por condiciones básicas de educación. Los padres aseguran que, más allá de la burocracia, lo prioritario es la seguridad y el bienestar de sus hijos, y que no permitirán que decisiones administrativas frenen el desarrollo del plantel.

Además, indicaron que han buscado apoyo por varios medios durante años, sin respuesta efectiva. Fue recién con la voluntad del actual alcalde que lograron avances concretos.

¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!