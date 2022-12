Edwin López Pita, de 34 años, conocido como Gordo Pita, se convirtió en la víctima número 94 de personas asesinadas al estilo sicariato en la provincia de Santa Elena. Con esta cifra se duplicaron las muertes bajo esta modalidad, en relación al 2021, donde se registraron 47.

El crimen de López ocurrió a las 22:30 del lunes anterior, en el momento en que la víctima se trasladaba en su moto desde el centro de La Libertad hacia su domicilio, en la calle 17 y la avenida 27, del barrio Eugenio Espejo. En el camino fue atacado a tiros por dos sujetos que también se movilizaban en moto.

Ocho personas han muerto a tiros en lo que va de diciembre en Santa Elena Leer más

López llegó hasta el lobby de su hogar e intentó entrar a su vivienda, pero allí las balas lo detuvieron y terminó con tres impactos de bala en su cuerpo. En el hecho, un menor allegado del occiso terminó herido.

Este 13 de diciembre, en la casa de salud adonde fue llevado el menor, se informó que estaba fuera de peligro.

Según confirmó la Policía, el fallecido tenía antecedentes penales por robo, tenencia de armas y venta de droga. Recientemente se le había iniciado un proceso por microtráfico.

“Todo está relacionado a una venganza entre bandas. Se están matando entre ellos. Si un día asesinan de un lado, de inmediato cobran venganza”, refirió un perito que investiga los hechos.

A los asesinatos de 2022 se suma un nuevo antecedente en La Libertad: ahora los sicarios no solo atacan con armas de fuego, sino que lo hacen utilizando artefactos explosivos. En diciembre ya suman seis de estos hechos.

“La Península no huele a mar, ahora huele a dinamita” - https://t.co/8yTWXLNIPK

mas info en: https://t.co/0He1fKl0Xj — Central de Noticias Ecuador (@NotiCentralEC) December 8, 2022

Una nueva explosión se produjo la madrugada de ayer en el barrio 24 de Mayo. Dos individuos en moto lanzaron una bomba contra una vivienda. La detonación destruyó dos ventanales.

Los delincuentes dejaron un panfleto escrito con la leyenda ‘Las deudas se pagan cuando yo digo’. Para los propietarios del inmueble, el suceso podría venir de prestamistas al que ellos le adeudan un dinero.

Pero para la comunidad, esta situación resulta desesperante. “Se maten entre banda o no, entre delincuentes o no, no queremos oír más disparos. Esta situación es horrorosa. Y nadie dice nada. Tenemos alcaldes y un gobernador de adorno en la provincia. Las ciudades están de pique. Sin seguridad, todo se torna una cárcel. Exijo a los alcaldes que reaccionen y hagan algo. Si el Gobierno no lo hace, que tomen las riendas y actúen”, se quejó Delia Villamar, de La Libertad.