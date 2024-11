Nuevos cierres viales en Chongón y la vía Perimetral de Guayaquil

Como ha reportado EXPRESO en una serie de reportajes, los constantes cierres viales complican la circulación normal de la ciudad.

Desde este lunes, el Municipio de Guayaquil realizará trabajos en la zona de Chongón y la vía Perimetral, por lo que varias calles se verán afectadas.

En el sector de San Jerónimo de Chongón, se realizará el cierre parcial de la avenida Paquisha por trabajos hidrosanitarios de un proyecto inmobiliario.

El personal de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) coordinará la circulación por la vía que conecta con la cabecera parroquial. En el sitio, se construirá una cámara de aguas servidas para conexión con la red pública de alcantarillado sanitario.

Según anunció la ATM, el carril de salida se cerrará totalmente, mientras que el de ingreso será bidireccional en una extensión aproximada de una cuadra. Por lo tanto, se ha previsto que los vehículos livianos se desvíen por la calle 3 SO, Av. 125 SO y calle 4 SO.

En tanto, las líneas de buses 140 y 142 se mantendrán en su ruta normal por la avenida Paquisha, pero registrarán una movilidad lenta. Está previsto que los trabajos se extiendan por alrededor de una semana.

Más trabajos nocturnos en el sector.

Mientras tanto, como complemento de la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Los Merinos, Emapag instalará estructuras para tuberías en un tramo de la vía a Daule.

Para ello, en la vía Perimetral se realizará el cierre total de la oreja vial que permite bajar hacia la vía a Daule, en sentido hacia el Terminal Terrestre de Pascuales.

Los trabajos se ejecutarán entre las 23:00 y las 03:00 del miércoles 27, jueves 28 y viernes 29 de noviembre. Y contemplan también el cierre parcial de un carril, en la parte baja de ese tramo de la vía Perimetral por el izado del armazón metálico

