Nuevo cierre del túnel San Eduardo en Guayaquil este 1 de septiembre

La vía estará cerrada durante dos horas este lunes. Conoce los motivos de esta decisión

El próximo lunes 1 de septiembre, el túnel San Eduardo permanecerá cerrado al tránsito vehicular desde las 22h00 hasta las 24h00.

La Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM) informó que la medida responde a una inspección preventiva y a la realización de un simulacro de incendio en coordinación con el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.

Según la entidad, la actividad busca reforzar los protocolos de seguridad y respuesta ante emergencias dentro de esta infraestructura, considerada una de las más transitadas en la ciudad.

El ejercicio permitirá evaluar la capacidad de reacción de los equipos técnicos y de socorro en caso de presentarse un evento real.

Cierre de túneles de Guayaquil ocurren con frecuencia

Los cierres de túneles en Guayaquil no son poco frecuentes. Tanto el San Eduardo como el Cerro Santa Ana y el Cerro del Carmen han sido inhabilitados en repetidas ocasiones por trabajos de mantenimiento, limpieza, inspecciones técnicas o prácticas operativas. Aunque estas acciones se realizan con fines de seguridad, generan incomodidad en la ciudadanía por las restricciones en la movilidad.

Conductores y peatones han expresado en varias ocasiones su malestar por la simultaneidad de cierres viales y de túneles en distintos sectores de la urbe. En horas de alta congestión, los desvíos suelen ocasionar tráfico adicional y mayor tiempo de traslado, lo que intensifica las quejas de los usuarios.

En esta ocasión, el cierre se ha programado en horario nocturno para reducir el impacto en la circulación vehicular. Sin embargo, las autoridades recomiendan a los ciudadanos planificar sus recorridos con anticipación y tomar vías alternas durante el tiempo que dure la restricción.

