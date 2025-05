Un nuevo camino para América Latina: propuestas de Sergio Abreu desde la UEES

La Universidad Espíritu Santo (UEES) fue sede de una conferencia magistral impartida por el abogado, político y actual secretario general de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), Sergio Abreu. El evento, titulado "El rol de ALADI en la innovación para el comercio regional", fue organizado por la Escuela de Gobierno de la UEES y congregó a estudiantes, académicos y líderes del sector económico para reflexionar sobre el futuro de la integración latinoamericana.

Los problemas actuales se deben solucionar con estrategias innovadoras

Durante su intervención, Abreu planteó una crítica frontal al modo en que muchos gobiernos de la región abordan los problemas contemporáneos. “No se puede pensar con la cabeza del siglo XX los problemas del siglo XXI”, sentenció. Esta frase marcó el eje de su ponencia, en la que cuestionó el uso de soluciones anacrónicas frente a realidades complejas como la globalización, la revolución digital y la reconfiguración geopolítica. Según el funcionario uruguayo, la fragmentación ideológica ha impedido una integración efectiva en América Latina y ha condenado a los países pequeños a una creciente irrelevancia en el tablero internacional.

Noboa hereda, de él mismo, un Ecuador casi irreconocible Leer más

Como propuesta, Abreu delineó tres ejes de acción que, desde su visión, deberían orientar el trabajo de ALADI y de los gobiernos regionales: impulsar el comercio intrarregional para reducir la dependencia de mercados externos; avanzar hacia una convergencia regulatoria que facilite el intercambio comercial; y apostar por la mejora de la infraestructura y la logística para conectar eficientemente a los países latinoamericanos. “La guerra no solo es arancelaria, es una guerra arancelaria, comercial, financiera, tecnológica. Y tenemos que saber nosotros dónde estamos parados”, enfatizó.

El desarrollo de América Latina depende también de su política

La conferencia concluyó con un llamado a la acción política y a la responsabilidad colectiva. Para Abreu, el verdadero subdesarrollo de América Latina no es solo económico, sino político. Denunció el cortoplacismo, la falta de visión común y los discursos vacíos que caracterizan a muchas administraciones. En su lugar, propuso una política pública con visión de largo plazo, que promueva la cooperación, la innovación y la unidad regional como estrategias para construir un futuro más justo, competitivo y sostenible para la región. Su mensaje en la UEES dejó una clara advertencia: no hay progreso posible si no se asume, desde ahora, un liderazgo transformador adaptado a los retos del siglo XXI.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? SUSCRÍBETE AQUÍ