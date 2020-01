Una vez concluidos los diferentes eventos del mes de diciembre, se restablece el recorrido normal de los buses de transporte público, tanto en la calle Colón, desde Boyacá hasta el Malecón Simón Bolívar; y en la calle 6 de Marzo.

Así lo informó vía Twitter, la Agencia de Tránsito Municipal (ATM) la tarde de este 3 de enero.

En la calle 6 de Marzo son nueve líneas de buses las que retoman su circulación habitual: la C1, 100, 44A, 7, 79, 34, 36, 157 y 20; que habían cambiado su recorrido de forma temporal para facilitar la movilidad de las familias que esos días acudieron al sector para ver y comprar los monigotes.

"Ahora ha vuelto todo a la normalidad y no hay riesgo de perderse. Cuando hubo el cambio de rutas, no sabía donde agarrar el bus, me perdí un par de veces. Aún así no me quejo de que el cambio se haya hecho. Y es que pude recorrer tranquilo también toda la 6 de Marzo", aseguró Arturo Mendieta, usuario de la línea 79, que por una semana circuló por la calle Lorenzo de Garaycoa y no por la tradicional arteria que se repletó de muñecos, día y noche.

Fue oportuno el cambio. Es más, preferiría que los próximos años, la 6 de Marzo se vuelva en su totalidad peatonal. Ganaríamos mucho. Habría más seguridad y hasta se podría armar una feria en la zona. ¿Qué hay de los buses? Caminar unas cuantas cuadras más, no le hace daño a nadie. Marjorie Zapata, visitante de la calle 6 de Marzo

A partir de mañana, sin embargo, por la construcción de colector de aguas lluvias y la reconstrucción de pavimento, la ATM procederá al cierre de las calles 30 (6to. Callejón 25A-NO) y 82 (Av. 38B-NO) en Bastión Popular.

Mientras dure esta obra, se desviará, de manera temporal, el recorrido de la línea 83, como consta en el siguiente gráfico.

#ATMinforma | Por trabajos de reconstrucción de pavimento, se procede al cierre temporal en Bastión Popular de las calles:

-30 (6to. Callejón 25A-NO)

-82 (Av. 38B-NO)

De igual manera, por los trabajos en el sistema de aguas lluvias que se está realizando en la ciudadela Martha de Roldós, continúa cerrada la calle de ingreso al sector. "Se recomienda realizar el ingreso por la calle de la escuela Benjamín Rosales", publicó la institución en la misma red social.

Los trabajos en la ciudadela Martha de Roldós iniciaron en noviembre pasado.

Hasta que culminen las labores, según publicó EXPRESO semanas atrás, los vehículos, incluidos los buses urbanos de la línea 55, serán desviados por la avenida 38-NO hasta la calle 18F-NO. Por la misma ruta será el ingreso a la ciudadela, para avanzar por la avenida José Santiago Castillo y la calle 18D.