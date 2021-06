Se normalizó la toma de exámenes de laboratorio en el Seguro Social

La fila para hacerse los exámenes de laboratorio en el hospital Teodoro Maldonado Carbo, este martes 15 de junio fue más larga de lo normal, aunque la atención si se dio, a diferencia del pasado lunes. En la columna estaban las personas que no fueron atendidos ayer y los que por cita les tocaba hoy. Cada día se atienden en promedio a unas 500 personas, pero ayer se pudo hacer los estudios clínicos solo a 250 afiliados, por lo tanto este martes la demanda del servicio era más alto.

Exdirector del IESS es llamado a juicio por presunta delincuencia organizada Leer más

Ayer, lunes 14 de junio, hubo un problema con el sistema y ello impidió la atención ágil a los afiliados, muchos tuvieron que retirarse porque debían ir a sus trabajos. Como lo publicó ya este Diario, Richard Sánchez, coordinador de Tecnología del hospital Teodoro Maldonado Carbo, explicó EXPRESO que desde la tarde del domingo 13 de junio se empezó con un mantenimiento al sistema, que se estimaba terminar antes de las 06:00, pero no fue posible porque se presentó un problema técnico y esto afectó a 101 hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, a nivel nacional. Por lo tanto se normalizó la atención recién este martes.

Desde las 05:00 de este lunes 14 de junio, unos 500 afiliados del Seguro Social llegaron al hospital Teodoro Maldonado Carbo, para realizarse exámenes, pero la fila se extendió más de tres cuadras. https://t.co/gVndT7oBXB — Diario Expreso (@Expresoec) June 14, 2021

Dado a que tenían más demanda, por los rezagados, Sánchez señaló que se prepararon para atender a unas 1.000 personas este 15 de junio. Se coordinó todo para que la atención sea ágil. Una de las que tuvo que regresar fue Angela Macías, quien en los próximos días deberá ser operada de la vesícula. Ella estuvo el lunes y no la atendieron. Igual pasó con Antonio Quinde, quien tiene programada la operación de la protesta, para esta semana. Ahora no sabe si por el atraso de que el lunes no le tomaron los exámenes del laboratorio el hospital le postergue la operación.

Los afiliados aprovecharon para pedirle al nuevo Gobierno que organice al Seguro Social, porque hay hasta escasez de determinados medicamentos y todavía no se soluciona de que no se encuentran turno con facilidad para los doctores de especialidad.