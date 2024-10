El Guayaquil nocturno muere por los cortes de energía

Conversar con el propietario de un local comercial que funciona por las noches permite palpar de cerca la frustración, impotencia y hasta el miedo que siente el guayaquileño debido a los extensos cortes de energía en Guayaquil. Actualmente, de las 24 horas del día, en 14 de ellas no hay flujo de electricidad. Lo que ha afectado la industria del entretenimiento nocturno.

Cortes de luz: Cámaras de Comercio e Industrias planifican para resistir apagones Leer más

Con miradas perdidas, rostros con notable tristeza y hasta algo nerviosos, varios empresarios atendieron a EXPRESO en sus establecimientos, evidenciando la realidad que viven a oscuras.

“No hay ganancias. La facturación se ha reducido en más del 50 % y de nada sirve invertir en generadores porque la gente igual tiene miedo de venir porque las calles están a oscuras. Estamos igual o peor que en pandemia”, resumió Maylin Cárdenas, representante de la discoteca Praga en la Zona Rosa.

Ella relata que, pese a que están trabajando con normalidad, el balance es negativo. “Invertimos $ 1.000 en un generador por noche, pero no nos conviene realmente. No queremos dejar de trabajar porque igual tenemos nuestra clientela fiel, pero la situación cada vez empeora”, dijo la mujer, evidentemente preocupada.

Este criterio era compartido por todos los propietarios de bares y discotecas del sector, quienes solo atinaban a pedirle a la gente que no dejara de asistir. “Le doy la entrevista, pero quiero que les diga que estamos trabajando con normalidad, que acá todo sigue normal. Hacemos un esfuerzo para que eso suceda”, dijo algo animado Luis Moncayo, de la discoteca Dubai.

Panorama. En las vías se observa a los vendedores y trabajadores sentados sin mucho qué hacer. FRANCISCO FLORES

El escenario en esa zona no era rosa, al contrario, era de terror, así como los muñecos alusivos a Halloween que tenían en cada pared. En cada centro nocturno había apenas entre tres y cuatro personas bailando o bebiendo, mientras los trabajadores conversaban entre sí, como si buscaran una solución al problema.

COE de Guayaquil insta a CNEL a garantizar energía en sectores estratégicos Leer más

El escenario se repite en otros puntos de la ciudad

En Urdesa, la situación era casi idéntica. Los administradores de los locales, sin soluciones, contaron a EXPRESO la realidad que viven. “Nosotros tenemos 40 mesas y normalmente todas están ocupadas. Actualmente no llegamos ni a 20, y eso porque esta semana tuvimos mejor suerte con los horarios”, dijo Jorge Espín.

En esta zona de Guayaquil, varios locales nocturnos ni siquiera estaban atendiendo. Las afectaciones no solo han sido para los propietarios, sino también para los trabajadores informales que rondan el sector.

Te podría interesar: Nuevos horarios de cortes de luz en Guayaquil: domingo 27 de octubre

Si las cosas siguen así, esta industria va a quebrar. Pedimos a las autoridades ayuda. Ernesto molineros propietario de bar

“Normalmente los parqueos son peleados, hoy lo que están es pelados. No hay casi nada de gente”, exclamó Miguel García, un cuidador de carros que confiesa que en los 12 años que lleva en esa labor solo podría comparar el momento con lo vivido en pandemia. Mientras, Mercy Pilco, vendedora de chicles y cigarrillos, aseguró que “ahora es mejor quedarse en casa porque no se vende nada”.

En el Puerto Santa Ana, una de las zonas más turísticas de Guayaquil, la situación también es compleja. Pese a que la mayoría de locales funcionan, mientras duran los cortes de energía, no pueden operar con normalidad.

“Fui a cinco locales y todos me dijeron que solo tenían bebidas y postres preparados porque no funciona la cocina. Además, no valían todos los aires acondicionados, por eso mejor me voy a un centro comercial”, dijo Gabriel Hernández, que visitó el sitio con familiares que venían del exterior.

Inés Manzano: "A quien más perjudica un tema de esta naturaleza es al presidente" Leer más

No solo los bares y discotecas se han visto afectados por los cortes de energía, cientos de restaurantes también han sufrido las consecuencias de la crisis energética; algunos hasta consideran cambiar su modalidad de trabajo. “Mi fuerte era en la noche, pero con el anuncio de 14 horas de corte, solo me queda empezar a trabajar durante la mañana y la tarde cuando por lo menos hay luz natural. Ya trabajar de noche no será negocio”, dijo preocupada Gisella Moreira, quien cuenta que su local inauguró hace pocos meses. “Apenas llevo 6 meses trabajando, aún estoy pagando la inversión y esto me limita completamente. Honestamente he pensado ya en tirar la toalla”, dijo llena de pena la joven emprendedora que tiene su local en el sector de Los Almendros, al sur de la ciudad.

El pedido de los afectados

A lo largo del recorrido realizado por EXPRESO, los representantes de los distintos establecimientos coincidieron particularmente en dos cosas: en que la crisis está acabando con sus esperanzas y en la necesidad de que esta situación cambie.

“Si las cosas siguen así el entretenimiento nocturno va a quebrar. Le pedimos al presidente, al alcalde o a cualquier autoridad que haga algo por nosotros. No nos dejen morir. Ya estamos desesperados y no sabemos qué más hacer para no cerrar nuestros locales”, clamó Ernesto Molineros, propietario de un bar en la Alborada.

Según las autoridades, este domingo 27 de octubre se conocerán detalles de la crisis energética del país. Ante esto, los trabajadores anhelan que las 14 horas de cortes se reduzcan para poder laborar.

Afectaciones. Los restaurantes también aseguran tener disminución de ventas FRANCISCO FLORES

¿Quieres revisar información de calidad? INGRESA AQUÍ