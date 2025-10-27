Niño asesinado en Durán: Crimen ocurrió antes de que lleguen más de 1.000 militares

Los sicarios atacaron al infante cuando estaba en un parque de El Recreo con un adolescente, quien resultó herido

Más de 1.000 militares llegaron este 27 de octubre a Durán como parte de las acciones del Gobierno Nacional para combatir la inseguridad.

Un niño de 12 años fue asesinado y otro de 17 resultó herido en un ataque armado ocurrido la tarde del domingo 26 de octubre en la cooperativa El Pantanal, segunda etapa del sector El Recreo, en Durán.

El hecho se registró alrededor de las 15:30, en un espacio público frente al parque del sector. Según el reporte policial, dos sujetos a bordo de una motocicleta negra se acercaron al sitio y abrieron fuego contra los jóvenes. En la escena se levantaron 12 vainas percutidas calibre 9 milímetros.

La víctima recibió varios impactos de bala en el tórax y falleció en el lugar. Su madre relató a los investigadores que su hijo había asistido la noche anterior a una fiesta y que, en la madrugada, un grupo de amigos —tres hombres y una mujer— llegó a su vivienda para pedirle ayuda en la búsqueda de un teléfono extraviado. Horas después, fue notificada de su muerte.

El adolescente herido, de 17 años, fue trasladado al hospital Enrique Ortega Moreira, donde los médicos confirmaron que presenta heridas de bala en el tórax y en la pierna derecha, con orificios de entrada y salida. Su estado es estable.

El adolescente declaró a los agentes que se encontraba conversando con el niño cuando dos hombres de tez blanca y vestimenta oscura llegaron en motocicleta. El acompañante sacó un arma y disparó directamente contra su amigo; al intentar huir, él también fue alcanzado por los disparos.

En la escena del crimen, personal de Criminalística y de la Dinased (Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro) de la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) levantó indicios balísticos y un dispositivo con grabaciones de cámaras cercanas que podrían aportar a la investigación.

El caso permanece en indagación previa, bajo conocimiento del fiscal de turno quien dispuso el levantamiento del cadáver y su traslado al Departamento de Medicina Legal para la autopsia correspondiente.

Hasta el momento, las autoridades no reportan detenidos ni una línea investigativa clara, aunque no se descarta que el ataque esté relacionado con la violencia criminal y amenazas comunitarias que se registran en el cantón.

Cuántos militares llegaron a Durán

Este hecho violento ocurrió horas antes de que Durán fuera militarizado. Más de 1.000 miembros de las Fuerzas Armadas se desplegaron para reforzar el control en el territorio, que suma 459 asesinatos en lo que va del año.

Durán es el segundo cantón con más muertes violentas del país, después de Guayaquil.

Un integrante de las Fuerzas Armadas reveló que 7.000 militares fueron distribuidos entre Guayaquil y Durán. Desde este 27 de octubre, la Policía Nacional también asumirá el control del tránsito de manera permanente por un periodo de dos años, que podría ser prorrogable.

