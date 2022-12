La Navidad en La Puntilla se celebra en comunidad

A pocos días de la Navidad, los festejos se incrementan y la comunidad busca también compartir con sus vecinos. La urbanización La Puntilla, en el cantón Samborondón, celebró el 15 de diciembre la quinta edición de su show navideño, dirigido especialmente para los más pequeños, pero que también fue un espacio para compartir entre los moradores. Un evento que se realiza desde 2018, en el parque Gómez Lince, ubicado en la ciudadela.

Fiesta La administración de La Puntilla ha realizado este show desde el 2018. En 2020 trajeron carrozas para hacer un desfile, por la emergencia sanitaria.



Para el show, la administración contó nuevamente con el famoso personaje de Papá Noel, que caracteriza al viejito bonachón de barba blanca y atuendo rojo, y quien se encargó de brindar alegrías y dulces a los niños.

A través de grupos de WhatsApp, los residentes se contactaban para saber con quiénes jugarían sus niños, pero también qué otros padres iban.

Está bien el evento, pero es más para niños. Deberían hacer peñas, con eso fortalecerían más la convivencia entre los vecinos.

Homero Huertas, residente

“La idea es que se diviertan nuestros hijos, pero también entre los adultos aprovechamos para distraernos”, comentó Marcela Mendoza. Añade que estas actividades han ayudado a crear un ambiente más solidario con un espíritu de comunidad.

Estos eventos no solo son un espacio para el disfrute de los niños, también nos ayuda a fomentar la unión entre los mismos residentes.

Christian Coello, residente

Unión. Los residentes también se alegraban de ver a sus vecinos. Miguel Canales Leon

“Todo esto es por los niños, pero también permite a los adultos relajarnos, conversar un rato, sentarnos a hablar de la vida”, relata Isabela Ycaza, madre y moradora de la ciudadela. Ella tiene un bebé de no más de cuatro meses, por lo que aprovecha para asistir a estos eventos. “Veía que hacían estas fiestitas, pero ahora que vine con una amiga se ve que hay unión, no solo entre las familias, los mismos vecinos se reciben alegres”, mencionó.

Es mi primera fiestita, pero se ve unión entre los residentes. Es un ambiente bonito, porque nos unimos por nuestros hijos.

Sara Trujillo, residente

En el show que el comité de esta ciudadela organiza, se pudo ver a decenas de niños, padres de familia e incluso visitantes de otras ciudadelas que habían sido invitados.

Además de Papá Noel, el programa contó con la participación de otros personajes de películas como: Frozen, Ralph el Demoledor, Spider-man e incluso el Grinch.

Aquí existe oportunidad no solo para que los niños se diviertan, sino conocernos entre vecinos nuevos y a quienes no habíamos visto.

Soledad García, residente

“Los padres más jóvenes nos poníamos a recordar que esas películas o personajes como el Hombre Araña y el Grinch los veíamos de pequeños. Ahora estamos acompañando a nuestros niños”, recordó Johanna Cortez, habitante.

Show. Los niños compartieron con los personajes. Miguel Canales Leon

Al igual que Cortez, Sara Trujillo llegó por primera vez a disfrutar del show, pero por ser nueva residente. “No sabía que hacían esta clase de eventos, hasta que me he relacionado más con mis vecinos, supe de ello”, cuenta la joven madre. Pero no solo llevó a sus niños para disfrutar con sus amiguitos, ella también se dio espacio para hablar con las vecinas. “También me distraigo como un niño más”, se comparó.

Entre las madres de la ciudadela nos preguntamos quién va, y si una dice yo, el resto también va saliendo. Ahí se ve la unión entre vecinos.

Marcela Mendoza, residente

Sin embargo, padres de familia como Homero Huertas consideran que la unión sería mayor entre los vecinos, si a esto se suman más actividades para los adultos. “Una peña, que cada adulto ponga una cuota, eso juntaría no solo a los padres, también al resto de moradores y habría más momentos para que disfruten todos, no solo los niños”, opinó.

Yo vivo aquí desde siempre, pero ahora que soy madre, no solo estos shows nos unen más con nuestros hijos, también entre amigas y vecinos.

Isabela Ycaza, residente

Entre risas, Roberto Gómez apoyó la sugerencia para realizar más actividades para adultos, las que ayudarían a impulsar una mayor convivencia entre los residentes.