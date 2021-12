Bastó que la icónica calle Panamá, hasta hace poco más de un año desolada, se ilumine, para que las familias caminen en las noches en paz. Por primera vez en mucho tiempo, esta arteria no murió al caer la noche. Que por Navidad, sus postes y árboles se hayan llenado de luces de colores rojo y verde, que formaban figuras de hombres de nieve o hasta de bastón, motivó a los peatones a recorrerla sin prisa. A ‘conocerla’.

Alejandra Cáceres, quien había llegado junto su familia desde la Alborada para ser testigo de este encendido, que se da también por primera vez en el lugar, no pudo contener su emoción cuando vio que la calle, desde Tomás Martínez hasta Roca, alrededor de tres cuadras, resucitó. “¿Qué pasó aquí? Esto es hermoso”, gritó mientras contaba uno a uno los árboles (en total 19), cuyas ramas y troncos destellaban.

Esta calle me ha recordado a Medellín, de donde soy. Aquí llevo un año y me ha gustado ver todo lleno de luz, tal como estuvo mi ciudad cuando empezó a ser más segura.

Geovanny Rendón,

visitante

“Al fin la Panamá es caminable, con tanta iluminación me siento segura. Luego de al menos siete años, he caminado sin mirar cada tres segundos atrás. No he hecho una pausa para ver quién me sigue, no me he detenido tampoco a ver si está cerca la policía. He paseado y ya. La Navidad debe aquí ser eterna para que tengamos la posibilidad de redescubrir la Panamá”, expresó.

Vigencia. La calle Panamá permanecerá iluminada hasta el 6 de enero próximo. La ciudadanía pide a la Alcaldía extender el tiempo para revivir al sector.

Pesebre. Es gigante y está situado en una de las plazoletas. Amelia Andrade

La noche del miércoles, tras el encendido de las estructuras, la Empresa Pública Municipal de Turismo iluminó también las plazoletas de las calles Imbabura y Luzárraga, cerca de los restaurantes, donde han sido colocadas estrellas navideñas colgantes, un enorme pesebre y áreas de descanso.

Emilia Ramírez, quien vive desde hace 40 años en la antes llamada zona rosa, a escasos metros del hace poco inaugurado Museo del Cacao, jamás pensó volver a ver a niños jugando al pie de las casas. Si bien las huecas, relata, han atraído a los guayaquileños al lugar durante el día, no pensó volver a ser espectadora de una escena nocturna “tan positiva”.

Si esta icónica arteria quedara así de iluminada más tiempo, todo el año, la vida regresaría al lugar. Hoy me ha dado gusto caminar por esta zona. He respirado paz.

Jenny Bajaña,

habitante del sur de la ciudad

Los niños salieron a la calle, junto a sus padres, para compartir con los personajes navideño Cortesía

“Llevo años que no escucho a las familias reír por aquí cerca de las 22:00, como lo estamos haciendo ahora. Ojalá este sea un experimento social. Ojalá la Alcaldía vea los resultados y decida alumbrar la arteria. Sería el inicio de la recuperación nocturna del centro, tan necesaria. Tan justa”, señaló.

En una entrevista anterior realizada por este Diario, el presidente y embajador de la Organización Mundial de Parques Urbanos, Guillermo Peñalosa, habló de cómo la iluminación juega un papel importantísimo en el desarrollo de urbes seguras. “Un parque, una avenida bien iluminada, no es otra cosa que un lugar comunitario. Con espacios que se convierten en puntos de encuentro y que ahuyentan al ladrón. Involucrar a la comunidad evitará los robos. La participación ciudadana, la pertenencia, el compromiso, la identidad ayudan a que no roben más. La iluminación, por lo tanto, es un primer paso”, afirmó en entonces, coincidiendo con los urbanistas locales, que han hecho énfasis en la necesidad de que la inversión municipal vaya destinada, como prioridad, a este tipo de obras.

Personajes. Hasta el 6 de enero, se verá a Papa Noel en el sitio. De lejos, se observan las estrellas colgantes de 1,50 metros. Amelia Andrade

Para Geovanny Rendón, quien es de Medellín, Colombia, y vive desde hace un año en Guayaquil, estos cambios son los que marcan el futuro de un territorio y sitúan al lugar en el mapa del mundo. “Mi ciudad empezó a cambiar cuando dejó de ser una metrópoli oscura. Vio la luz y la vimos todos, surgió de allí el arte, el juego, la amistad barrial. Surgió el turismo. Hoy ver tantos faroles me ha recordado mi pedazo de tierra. La calle Panamá es hermosa, pero con una iniciativa similar puede ser mejor. Habitable, acogedora”, analizó.