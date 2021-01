Ivermectina: ¿Para desparasitar a Guayaquil o para prevenir el coronavirus?

El lunes 11 de enero de 2021 la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, inició una

campaña de desparasitación en 24 sectores de la ciudad con ivermectina, un medicamento que si bien es un desparasitario, ha entrado en un extenso debate a nivel mundial sobre si sirve o no para prevenir el coronavirus.

Covid-19: un sondeo a los ecuatorianos evidencia desconfianza en la vacuna Leer más

La ivermectina se cotiza como una supuesta cura milagrosa del COVID-19, especialmente en América Latina, porque el medicamento para el tratamiento de enfermedades parasitarias en animales y humanos es barato y se puede conseguir sin receta. Pero, a quién se le ocurrió: en junio de 2020, en la revista Antiviral Research, se publicó que la ivermectina reducía considerablemente la carga viral del SARS-CoV-2 en un estudio preclínico in vitro, es decir, en condiciones de laboratorio.

Desde entonces comenzó una especie de histeria colectiva en torno a ese medicamento. Sin embargo, se usa para tratar la sarna y las enfermedades causadas por parásitos. Los efectos se basan en modificaciones de los canales de cloruro, lo que lleva a la parálisis y muerte de, por ejemplo, los ácaros de la sarna y de los gusanos del hilo... Y, aún no existe la suficiente evidencia científica para asegurar que tiene algo que hacer contra la Covid.

#DebateExpreso: ¿Tomarías ivermectina para prevenir la COVID-19 o crees que implica riesgos para las personas? 👇 — Diario Expreso (@Expresoec) January 13, 2021

Un semana antes de la campaña del Municipio de Guayaquil, la alcaldesa había detallado, en rueda de prensa, que si hay posibilidades de que este medicamento proteja de covid-19, ese beneficio será una cobertura adicional en la campaña de desparasitación. “Si no pasa esto, sencillamente todo el mundo estará desparasitado en Guayaquil”, enfatizó.

La campaña es puerta a puerta, con chequeos médicos y con la firma de los pacientes que la adquieran, a los que además se les hará seguimiento, indicó. Pretende llegar a 1.000 personas por día y el objetivo es alcanzar un millón; para eso el Municipio ha adquirido dos millones de pastillas, cada tableta a 30 centavos.

La dosis, para desparasitar, es de 12 miligramos (dos pastillas) por paciente, cada tableta tiene que ser suministrada cada 20 o 22 días y es la misma que usan algunas personas con el supuesto fin apaciguar los síntomas del coronavirus.

Entonces, queda la duda: ¿Con qué intención compró la Municipalidad la ivermectina? ¿Para desparasitar o en un intento de "proteger" a la población del coronavirus?

¿QUÉ DICEN LOS ESPECIALISTAS?

A FAVOR

Hay médicos especialistas de la ciudad que apoyan la iniciativa de la campaña y el hecho de que la alcaldesa intente con esto también proteger de la covid-19 a la población. El infectólogo, Mario Paredes, explica que suministrar estas tabletas de ivermectina no significan un daño para la ciudadanía y que por lo tanto es una buena estrategia para no tener condiciones de virus comunitario.

“Es que dentro del debate del la ivermectina, yo estoy del lado de que ese medicamento es quimioprofiláctico (preventivo). Otra estrategia que es importante establecer, es trabajar sobre la inmunidad, que significa evitar estrés, alimentarse bien, entro otros, para no bajar las defensas”, detalla el especialista.

Ecuador acumula 222.567 casos positivos de covid 19 y 14.196 fallecidos Leer más

Con él concuerda el infectólogo Luis Triviño. “La ivermectina es un desparasitante y además, ahora en varios países, se lo está usando en pacientes con covid-19 porque les alivia la carga viral que tienen”, dice. Él además concuerda en que es una buena estrategia darlo así sea como desparasitario porque señala que varios experimentos en el extranjero están demostrando su efectividad contra el virus del SARS-CoV-2.

EN CONTRA

Por otro lado, están los médicos que evitan recomendar la ivermectina como estrategia contra el virus, porque se basan o esperan resultados oficiales de grandes estudios que lo certifiquen.

La Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos es una de estas grandes organizaciones. Esta creó un programa especial de urgencias para posibles terapias contra el coronavirus: Programa de Aceleración de Tratamiento para el Coronavirus que utiliza todos los métodos disponibles para usar nuevos tratamientos y no ha autorizado el uso urgente de ivermectina.

Para la Federación Médica del Guayas y el Colegio de Médicos del Guayas, que se entregue este medicamento como desparasitante, no existe novedad. Tal como lo explica a EXPRESO el doctor Wilson Tenorio, representante principal de ambos gremios. Lo que sí, menciona, ellos no aplauden una posible intención de que se reparta la ivermectina para contrastar el coronavirus, aunque, aclara, esa estrategia la respetan porque no significa un riesgo para la salud.

“No hay una literatura médica basada en la evidencia que sustente fehacientemente que ayuda a prevenir la enfermedad”, destaca Tenorio.

Estos gremios, explica su presidente, están recopilando análisis de expertos médicos sobre la ivermectina y mientras no tengan resultados de los estudios científicos, repite, no lo recomiendan como paliativo contra la enfermedad.

Washington Alemán, infectólogo, académico y coordinador de la Sociedad de Infectología del Guayas, por su parte recomienda no usar este medicamento. “Existen muchos trabajos, muy controvertidos, en donde se la recomienda, pero nosotros (los de la Sociedad de Infectología) le estamos pidiendo al Gobierno que se realice un estudio a nivel local, para tratar de confirmar o no la eficacia de este medicamento. Pero en este momento, no hay garantías de que prevenga y lo mejor es evitar su uso y evitar la automedicación”, concluye.