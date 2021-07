El Municipio de Guayaquil y la Gobernación definen acciones para frenar los delitos

Hace unas semanas, el Gobernador de la provincia del Guayas, anticipó a EXPRESO que mantendría una reunión con la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, para definir acciones conjuntas que permitan frenar los delitos.

Este 5 de julio, la reunión se llevó a cabo a puerta cerrada. Y, según informa el Cabildo en un comunicado, los primeros acuerdos fueron fijados.

“Con inseguridad no se reactivan los negocios, no hay turismo, la ciudad se deprime. Vamos a unir esfuerzos como lo hicimos anteriormente pero esta vez en la práctica. Nosotros hemos hecho dos requerimientos al gobernador: el uso de las armas no letales para la

policía metropolitana, que se van a unir a los operativos. Y la base de datos para que sirvan con la implementación para las nuevas 15.000 cámaras que va a tener Guayaquil”, expresó Viteri.

La autoridad manifestó que la adquisición de estos equipos permitirá una labor en conjunto con la gobernación para conocer los puntos críticos de la ciudad y poder proteger a la ciudadanía. “Con el reconocimiento facial que tienen estas cámaras y la base de datos

proporcionada por el Gobierno, podremos acceder a la protección de los ciudadanos junto con la policía”, resaltó.

Por su parte, Taiano indicó que la colaboración es fundamental para el beneficio de la ciudad. “Vamos a optimizar recursos hay cosas que el Gobierno tiene y puede complementar con los implementos que ha proporcionado el municipio”, señaló.

Para la ciudadanía, sin embargo, estos medidas no son suficientes. "Lo hemos dicho mil veces, la ayuda solo está en las penas. Pueden poner mil cámaras y hacer mil operativas, pero mientras al menor de edad no se lo sancione como un adulto que mata, las cosas seguirán igual. La cifras apenas por unos días se reducirán", señaló Salvador Mélido, habitante del Puerto Principal.