Municipio propone declarar el 22 de julio como Día de la Salsa en Guayaquil

La propuesta fue enviada al alcalde Aquiles Álvarez y será tratada por el Concejo Cantonal este jueves 16 de octubre

La Dirección de Patrimonio Cultural del Municipio de Guayaquil, a través de su titular Karyna Nogales, remitió el pasado 25 de septiembre un informe al alcalde Aquiles Álvarez con una propuesta para declarar oficialmente el 22 de julio como el ‘Día del Género Musical Salsa’ en el cantón Guayaquil.

Según el documento, la iniciativa surgió tras el memorando DGPC-DMMP-2025-087, presentado por Hugo Alberto Idrovo Pérez, jefe del Museo de la Música Popular Julio Jaramillo, quien argumentó que Guayaquil fue pionera de la salsa en Ecuador y que este ritmo forma parte esencial de la identidad cultural de la ciudad.

Nogales remitió además el informe de viabilidad y el borrador de resolución para que el tema sea tratado por el Concejo Municipal, con el fin de incluir la fecha en el calendario oficial de las festividades julianas.

El Concejo Cantonal conocerá y debatirá la propuesta en la sesión ordinaria número 135, programada para el jueves 16 de octubre a las 11:00, en el Salón de la Ciudad del Palacio Municipal.

Misión de la dirección de Patrimonio del Municipio de Guayaquil

La misión de la dirección municipal es regular, planificar, coordinar y dirigir la ejecución y cumplimiento de la gestión de patrimonio cultural, mediante la generación, fomento e implementación de políticas, normas, metodologías e instrumentos técnicos necesarios para la conservación, salvaguarda y puesta en valor de los bienes culturales y patrimoniales. Esto con el fin de garantizar el acceso público al conocimiento del patrimonio cultural del cantón para el fortalecimiento de la identidad nacional.

