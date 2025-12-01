Municipio de Guayaquil exige acciones a Policía: "Solo quieren trabajar entre ellos"

Fernando Cornejo advierte que las "rencillas políticas" impiden usar la tecnología y logística local ante la violencia

El Municipio de Guayaquil ha marcado distancia de la estrategia de seguridad del Gobierno Central. A través de Fernando Cornejo, presidente de Segura EP y uno de los principales voceros del Cabildo, la administración local emitió una enérgica protesta este domingo 30 de noviembre, señalando que la falta de coordinación policial podría llevar a la urbe a un punto de no retorno.

¿Cuál es la postura del Municipio ante la violencia?

Cornejo sostiene que la respuesta del Estado frente al récord de muertes violentas en el país ha sido "esquiva y selectiva". La postura municipal también denuncia de una barrera política que impide el trabajo conjunto.

"¿Qué están esperando: más muertes, más miedo y más extorsión?", cuestionó Cornejo, advirtiendo que, si no se corrige la táctica, Guayaquil corre el riesgo de convertirse nuevamente en la ciudad más peligrosa del mundo. Para el Municipio, la advertencia ya se había realizado en múltiples Consejos de Seguridad Provincial, pero no hubo eco.

El reclamo de la Alcaldía insiste en la subutilización de la capacidad instalada que la ciudad ya posee y paga. Según la información detallada por Cornejo, el Municipio ha puesto sobre la mesa una infraestructura millonaria que la Policía Nacional no estaría aprovechando al máximo por, según sus palabras, querer "trabajar entre ellos".

Operar con la tecnología local

Existe un impedimento legal que obliga a la cooperación. El Municipio aclaró que, aunque poseen las herramientas tecnológicas más avanzadas de la ciudad (C5GYE), la Ley de Protección de Datos restringe su uso pleno. Solo la Policía Nacional, por tener la competencia legal de la seguridad y la investigación, puede operar ciertas funciones de esta tecnología.

¿Qué pasa que no reaccionan? ¿Qué están esperando: más muertes, más miedo y más extorsión? ¿O simplemente que Guayaquil se convierta en la ciudad más peligrosa del mundo?



La Gran Corporación Municipal de Guayaquil lo advirtió en múltiples reuniones y en los Consejos de Seguridad… https://t.co/EJr9N6HL2s — Fernando Cornejo V. (@FernandCornejoV) November 30, 2025

"Algunas de las grandes herramientas tecnológicas solo pueden ser utilizadas plenamente por quienes tienen la competencia legal", explicó el funcionario. El mensaje final de Cornejo al Gobierno fue de exigencia: "Dejen las rencillas políticas y trabajemos de la mano. Los ciudadanos lo exigen".

