Municipio: “La administración de Samanes la seguimos teniendo; aquí nadie les muerde”

Isabel Tamariz, directora de Ambiente del Municipio de Guayaquil, responde a las declaraciones de la ministra Inés Manzano sobre el polémico caso del parque Samanes. Denuncia la falta de mantenimiento en áreas del Gobierno y espera un acercamiento para abordar el tema. Asegura estar abierta al diálogo y dispuesta a establecer mesas técnicas para lograr las aprobaciones necesarias.

P: En el caso Samanes, ¿cómo reacciona ante las declaraciones de la ministra Manzano, en torno al informe presentado, que no tenía los requisitos necesarios?

R: Quisiera remontarme a los documentos que como Municipio hemos presentado. Elaboramos este plan de manejo en 2024 de la mano con el Ministerio de Ambiente, funcionarios de Quito, y nos sorprende. Están los nombres Laura Altamirano y Esteban Pisco, que son quienes formaron parte de la autoría de este plan que fue ingresado a Ambiente. Tenemos la firma de los señores en donde se indica que técnicamente se encontraba aprobado. A partir de ello no supimos más del Ministerio, y el 17 de febrero el alcalde (Aquiles Álvarez) envía la última insistencia para que se pronuncien y aprueben y no teníamos respuesta, hasta la semana pasada conocer las novedades.

P: ¿Pero no hay un conteo de visitantes en las áreas en cuestión, donde no hay infraestructura? Eso dice el informe, así como el desconocimiento de áreas protegidas.

R: Yo leí el informe y llama la atención que hay declaraciones en papel por los señores del Ministerio y declaraciones del Gobierno central bastante no aterrizadas a lo que nos han notificado.

P: También se dijo que hay escombros y hasta un velero en estado de abandono.

R: Uy, qué interesante que menciona lo del velero. Ese velero le pertenece al Gobierno central, es de Inmobiliar, así como otros vehículos y motos. Efectivamente, quien se encontraba administrando antes era Inmobiliar y ocupaba parte de esos predios para guardar los vehículos o bienes que ellos retenían. Podríamos solicitar fotos e inventario de cuántos vehículos. ¿Y el velero qué hace ahí? ¿Por qué no lo retiran? Me llama la atención que se van a dar una vueltita, pero sin haber tenido la guianza del Municipio. Ojalá se lo lleven pronto.

P: Han pasado pocos días desde que surgió el caso. ¿No hay algún acercamiento con el Gobierno, una llamada, un mensaje de WhatsApp o un correo?

R: Nada. Estamos a la espera del Ministerio. Sé que han ido, visitando, ¿Por qué no nos avisan? Porque la administración la seguimos teniendo nosotros, aquí nadie les muerde. Si quieren visitar... y no se confundan con el velero, porque es de ellos, con gusto les explicamos. No nos han indicado para establecer las mesas. Si dijeran (que) presente el plan de manejo o versión corregida, en un periodo de tantos días, por supuesto que ya estaríamos trabajando. Pero no ha sido así y más aún cuando dicen que van a asumir la administración. Es confuso (sic) las declaraciones que se emiten y lo que se recibe en documentación.

P: En este caso la ciudadanía tiene dudas, sobre todo por saber hasta qué punto es accesible y qué comprende un área recreativa nacional.

Tenemos más de 800 hectáreas en esta zona y, efectivamente, parte de ella se encuentra construida, que es donde tenemos las canchas deportivas, áreas verdes donde la gente va a hacer pícnic, coliseo y otras zonas que forman parte del área protegida. Tienen distintas categorías en cuanto a su protección como cerro Colorado, pero tenemos otras zonas que le pertenecen al Ministerio de Defensa; es la zona de senderos y es una de las zonas donde se ha dicho que los baños no se encuentran en buen estado. La torre no está en buen estado. Son predios que le pertenecen al ministerio, entonces, ¿cómo podríamos hacer mantenimiento a algo que no nos pertenece?

P: ¿Y cuál es su reacción?

R: Desde que asumimos la administración hemos solicitado que se haga mantenimiento en ese espacio. Es una de las áreas donde más quejas tenemos porque, efectivamente, el puente se encuentra en mal estado, hay baños en mal estado, la torre de avistamiento y zona de escalar (están) en mal estado.

P: ¿Lo ha denunciado?

R: Se ha solicitado que se atienda, pero no es de nuestra competencia. Por supuesto, siendo administradores hemos canalizado con ellos para que le den mantenimiento. Sin embargo, no se ha hecho, pero sí nos llama la atención que si en unos espacios que son del Gobierno central no se ha dado mantenimiento, ¿cómo se pretendería administrar un parque en el que hemos invertido casi 3 millones de dólares?

P: ¿Se puede implementar el corredor ecológico donde se espera que la fauna cruce?

R: Pero en ninguno de los informes eso está, ni en las actas. Entonces, me parece bien si tienen ideas.

P: ¿Y los registros?

R: Eso es importante mencionar. Nuestra área protegida tiene varios ingresos a la zona construida, estos otros espacios son zonas en las que dependíamos de un plan de manejo que se aprobara. ¿Cómo yo me voy a meter con maquinaria como Municipio si no tengo la aprobación? El tema es que no teníamos aprobado el plan de manejo.

P: Otra polémica es sobre los recursos. ¿El Municipio tiene para la restitución del área en cuestión? ¿Cuánto es?

R: Aproximadamente $2,8 millones hemos venido gastando para poder mantener el parque operativamente y en servicios básicos. De hecho, el mismo Arcsa no tiene firmado contrato con nosotros y, sin embargo, les hemos estado pagando los servicios básicos.

P: ¿A quiénes más?

R: Agrocalidad, Arcsa. Inmobiliar ya no está, pero el tema es apoyar. A ver, regularícese, suscriba un convenio, para así contar con la documentación de respaldo e instrumentos legales para poder tenerlos ahí. Con nosotros no tienen un instrumento legal que los valide ahí.

P: ¿No cree que alguno de los bandos debe dar un paso?

R: Nosotros vamos a querer trabajar. (En) Este modelo desconcentrado la idea es apoyar a que los guayaquileños puedan usar un espacio con las garantías que se necesitan. Nadie se niega a conversar, que se busque una salida.

P: ¿Analiza alguna acción legal?

R: Los sucesos son recientes. Si el Ministerio de Ambiente tiene la intención de acercamientos o escuchar estas ideas que se quieren hacer, a las órdenes. Pero hasta el momento no hemos tenido ninguna sugerencia.

