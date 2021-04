Guayaquil: Sin multas de ATM hay abuso y caos alrededor de hospitales

IEn las calles Galápagos y la 29 no hay semáforo y los carros no se detienen para permitir que los peatones crucen la calle, como se ve en la foto.

Se va al hospital para mejorar la salud, no para afectarla más; pero la imprudencia de los conductores está ocasionando lo segundo. Jéssica Pesantes, la semana pasada fue al hospital Guayaquil a hacerse un examen, para saber si estaba lista para recibir terapia de radiación, para destruir células cancerosas. Al intentar cruzar las calles Galápagos y la 29, donde no hay semáforo, fue atropellada.

Vicente Taiano deja la ATM y se convierte en el vocero del cabildo Leer más

“Ya salía de hacerme unos exámenes, crucé cuando los carros venían a media cuadra y de pronto apareció un auto, no sé de dónde salió y me atropelló”, relata a EXPRESO Pesantes.

A consecuencia de ello tiene una fisura en la cadera y se atrasó su terapia.

Cuando los carros invaden la zona cebra los peatones tienen caminar entre carros. JIMMY NEGRETE

Este no es un hecho aislado, ni son pocos los sustos que pasan los peatones, las estadísticas de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) de Guayaquil ahora muestran que en el primer trimestre de este año se han cuantificado 19 siniestros y 2 atropellos.

Mario Rodríguez, persona de tercera edad que suele ir al hospital del IESS del sur de la ciudad, dice que hay carros que se pasan la luz roja, otros circulan a toda velocidad. Lo que incrementa el riesgo a que él y otros pacientes o sus acompañantes sean atropellados.

“Hay un total irrespeto a las personas. No respetan que uno camina lento y le dan a andar al carro. Además en los buses nos cobran el pasaje completo, cuando por ley debemos pagar solo el 50 %. Es que desde que salgo de mi casa para el hospital hasta que regreso me expongo al riesgo de ser atropellado, porque los conductores no están dispuestos a ser disciplinados en obedecer las normas de tránsito”, agrega.

Guayaquil: Un taxi se impactó en el ingreso de la Caja del Seguro Social Leer más

Una persona de la tercera edad espera cruzar la calle en la avenida 25 de Julio, por el hospital del Día Valdivia, del IESS; está la luz roja pero los carros invaden la zona cebra. JIMMY NEGRETE

A decir de la ATM, los conductores están abusando de la “consideración” que por la pandemia le han proporcionado al conductor que comete leves infracciones cerca de los hospitales, entre ellas las de dejar pasajeros en sitios incorrectos, hacer doble fila o estacionarse en sitios indebidos; pero la ciudadanía reclama que sean estos sitios donde más orden la autoridad imponga para evitar hechos como el ocurrido con Pesantes.

Pero el general Luis Lalama, director de Control de Tránsito de la ATM, defiende que esa consideración la tienen solo con quienes llevan a un paciente a los centros hospitalarios y, a veces por la urgencia, debe hacer doble fila para dejarlo o recogerlo. “Pero no permitimos que otros carros estén estacionados, o que un automotor pase a toda velocidad por el lugar, porque en ese caso sí se pone la sanción. Lo hemos hecho”, advierte.

Guayaquil: Mucho Lote 2 no es amigable con sus peatones, ni ciclistas Leer más

Embotellamiento por la emergencia del IESS del sur. JIMMY NEGRETE

Pero, en la práctica las cifras demuestran que se está permitiendo a todos los que están alrededor de los hospitales hacer lo que quieren. Prueba de ello es lo que dicen los ciudadanos y que desde febrero de 2020 hasta abril de 2021 no se registra ninguna infracción en el perímetro de las casas de salud (según las cifras de la ATM), cuando en el año 2019, en el primer trimestre, los agentes reportaron 539 infracciones en estas zonas. Esto es un promedio de 5,9 irrespetos a las normas de tránsito por día. Estas cifras son solo las cometidas alrededor de 11 hospitales: Solca, IESS del sur, Francisco Icaza, Luis Vernaza, Efrén Jurado, Valdivia, Alcívar, Maternidad del Guasmo, Guayaquil, Roberto Gilbert y Neurociencias. Y en estos mismos lugares ahora no se aplican las sanciones, sin que ello implique que no exista la infracción y el riesgo para el peatón, tal como se confirmó en un recorrido EXPRESO.

No se sanciona solo a quienes van a dejar o recoger un paciente al hospital y debe hacer doble fila. Pero no se permite que los carros circulen a alta velocidad. Luis Lalama



director de Control de Tránsito de la ATM

Guayaquil: Una vivienda resulta afectada tras el choque de dos buses Leer más

Frente a ello, Lalama defiende que las señales de tránsito están puestas, cada día se asignan a agentes de tránsito desde las 06:00 hasta las 22:00 porque se entiende que por la pandemia en este momento hay más circulación de carros y personas por estas zonas.

Tras cuestionarle de que en las calles Galápagos y 29 no hay semáforo, donde atropellaron a Pesantes, responde que es imposible poner uno en cada esquina.

En el recorrido que hizo este Diario por los principales hospitales de la urbe se vio carros que van a alta velocidad. Está la señal de no estacionar, pero allí se ubican. Se supone que donde no hay semáforo, el peatón al cruzar por la zona cebra tiene la preferencia y los carros se deben detener. Pero, eso no ocurre, simplemente ruedan sin respetar al caminante que está esperando un conductor amable que le permita cruzar. “Un disco Pare no los hace bajar la marcha o sencillamente detenerse. Ese es el miedo que nos da cada vez que mi mamá tiene que ir a consulta médica”, dice Maricela Moncayo, ciudadana.