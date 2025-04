Mujer incendió tumbas en Playas: otro episodio de un cementerio descuidado

Una mujer generó zozobra el pasado fin de semana en el cementerio de General Villamil, Playas. Testigos vieron a esta persona, de contextura delgada, con actitud violenta rompiendo los vidrios de las bóvedas y le prendió fuego a las flores, naturales y artificiales. También arrancó las imágenes de los difuntos, que sus familiares colocan de homenaje.

Los daños indignaron a los familiares de los difuntos, quienes exigen al administrador del camposanto, Sabino Torbay Sahúl, que presente la denuncia formal ante la Policía Nacional. Claman que se capture a la responsable antes de que nuevos actos vandálicos profanen aún más la memoria de sus seres queridos.

Así quedó una de las tumbas vandalizadas por la desconocida mujer, según afirmaron testigos. NÉSTOR MENDOZA

Este hecho avivó la ola de denuncias ciudadanas sobre el estado de abandono del cementerio, señalado además como refugio de personas que ingresan al lugar para consumir drogas. Según testimonios recogidos por EXPRESO, los consumidores no solo deterioran las instalaciones, sino que también asaltan a quienes acuden a visitar a los difuntos.

Ruperto Escalante, quien el lunes pasado visitaba la tumba de su abuela, narró el momento de terror que vivió. "Desde los matorrales salieron dos muchachos, con los ojos enrojecidos, me amenazaron con un cuchillo y me quitaron el poco dinero que llevaba”. Me dijeron: 'Colabora y te cuidamos al muerto'", relató visiblemente afectado.

La situación, denuncia la ciudadanía, se ha vuelto insostenible. Robos de fierros de las losas para su venta a recicladores, maleza y basura por doquier y el consumo abierto de drogas, son solo parte del panorama de desolación que aqueja a este camposanto, que no tiene guardianía ni un cerramiento completo y está en manos de un comité, desde su creación en 1953.

"La delincuencia aquí se ha normalizado. Y ahora, como si no fuera suficiente, aparece una mujer que incendia las tumbas sin que nadie haga nada", reclamaron con impotencia varios familiares, quienes solicitaron mantener su identidad en reserva por temor a represalias.

Las instalaciones del cementerio en General Villamil Playas lucen descuidadas. NÉSTOR MENDOZA

El clamor ciudadano es claro: exigen seguridad, vigilancia permanente y la urgente intervención de las autoridades antes de que el cementerio de Playas se convierta, irremediablemente, en un territorio sin ley.

