Movilidad Guayaquil: cierre en la calle Rumichaca, entre Luque y Av. 9 de Octubre

La ATM informó que está cerrada por trabajos de reconstrucción vial y redes hidrosanitarias

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) informó este lunes 10 de noviembre de 2025 que la calle Rumichaca, una de las más transitadas del centro de Guayaquil, permanece cerrada al tránsito vehicular por trabajos de reconstrucción vial y redes hidrosanitarias.

El cierre rige entre las calles Luque y 9 de Octubre, un tramo de alta demanda vehicular y comercial, donde ya se han desplegado agentes de tránsito para orientar a los conductores.

“Precaución al conducir, siga las indicaciones de nuestros agentes y la señalización en el sitio”, comunicó la ATM.

Como alternativas, la entidad recomienda a los conductores utilizar la calle Chimborazo y la avenida Quito, rutas habilitadas mientras duren los trabajos.

¿Por qué está cerrada la calle Rumichaca en Guayaquil?

Durante el cierre, las rutas de buses urbanos que circulan por el sector modificarán sus recorridos.

La medida busca mejorar la infraestructura del centro y reducir los problemas de drenaje que afectan a esta zona en temporada de lluvias.

🚧Se mantiene el cierre en la calle Rumichaca, entre Luque y Av. 9 de Octubre, por trabajos de #MantenimientoVial.



Rutas alternas:

- Chimborazo

- Av. Quito



Precaución al conducir, siga las indicaciones de nuestros agentes y la señalización en el sitio.… pic.twitter.com/7VVt3HUdst — ATM TRÁNSITO (@ATM_Transito) November 10, 2025

Otro cierre en la Carlos Julio Arosemena

También se conoció que el domingo 9 y este lunes 10 de noviembre se realizan trabajos de mantenimiento en la avenida Carlos Julio Arosemena, a la altura de la Universidad Católica, en sentido centro–norte.

El horario es de 10:00 a 17:00.

