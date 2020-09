Un motociclista más muere en las vías

Tirado a un costado de la vía Milagro – Virgen de Fátima, a pocos metros de la estación de la Empresa Eléctrica, yacía el cuerpo sangrante de Wilmer Rabelo Murillo, tras sufrir un accidente de tránsito en el que también estuvo involucrado un bus de transporte público.

Sus familiares trataban de reanimarlo, pero las llantas traseras del micro lo habían aplastado y aunque los paramédicos de la ambulancia del Cuerpo de Bomberos notaron que no tenía signos vitales, lo llevaron hasta el hospital del IESS por insistencia de los parientes del hombre de 45 años.

Mientras tanto, la moto en la que se movilizaba, fue atravesada delante del colectivo para evitar que alguien se lo llevara, pues el conductor, ya había huido del sitio.

Todo ocurrió cerca de las seis de la tarde del viernes y el tráfico vehicular estuvo congestionado parcialmente, por la presencia de los familiares y amigos de quien murió en lo que parecería un confuso incidente.

El casco de seguridad del motorizado, así como el liviano vehículo, presentaban daños considerables. El bus, por el contrario, del lado izquierdo, tenía unos rayones.

Hecho. Así quedó la motocicleta de la víctima, tras el accidente ocurrido ayer por la tarde. Miguel Laje

Una persona que prefirió no identificarse, les dijo a los agentes de tránsito que la víctima perdió el equilibrio de su moto, chocó contra el bus y cayó al pavimento. “Ahí fue que las llantas traseras del bus lo aplastaron”, indicó el testigo, mientras era increpado por los deudos, pues no creían en su versión.

La tensión, la indignación y la incertidumbre se habían apoderado de quienes no se resignaban a la inesperada partida del padre de familia. Ellos estaban exigiendo la presencia de alguien que se responsabilizara por lo sucedido, cuando recibieron una llamada telefónica desde el hospital del IESS para darles a conocer la mala noticia.

En ese momento las lamentaciones se incrementaron y los gritos no se hicieron esperar. Los vigilantes intentaban llevar el bus hasta el canchón de la CTE, pero los familiares de la víctima no se lo permitían. “Queremos que venga primero nuestro abogado”, expresó uno de los enardecidos hermanos.

La presencia del presidente de la Cooperativa de Transportes Ciudad de Milagro, Carlos Hurtado, tampoco fue bien vista por los deudos, pues aunque el dirigente les explicaba que de haber responsabilidad en el conductor de la unidad, la institución se haría cargo de todo. Sin embargo, lo que los familiares del occiso querían era saber la identidad de la persona que estaba al volante del colectivo cuando sucedió el accidente.

“Hay que esperar las investigaciones de los agentes de la OIAT porque yo no veo golpes frontales en la unidad, veo que hay al costado. Pero no podría adelantarme a nada, mientras no se hagan las investigaciones. Si se llegase a encontrar responsabilidad en el conductor del micro, la institución cuenta con un seguro y se responsabilizará de todo” , expresó Hurtado.

Cerca de las siete de la noche y en medio de la resistencia de los familiares de quien habitaba en la ciudadela 21 de Enero, el micro fue llevado a los patios de la CTE.

Solo esta semana, otros siniestros cuyas víctimas fueron motociclistas ocurrieron en las vías del país (sin contar las ocurridas semanas atrás en Guayaquil, como el del Puente de la Unidad Nacional).

Motociclista murió decapitado tras accidente de tránsito en puente de la Unidad Nacional https://t.co/cjckxqqjuW — Diana Sotomayor Z. (@DianaSotomayorZ) August 20, 2020

Uno de ellos fue el ocurrido en la calle Napoleón Mera y Boyacá, en Machala. Allí los cuerpos de una mujer y un hombre que se trasladaban en una motocicleta, quedaron sobre el asfalto tras ser arrastrados por un bus urbano de la ciudad. El hecho ocurrió la tarde del 10 de septiembre.