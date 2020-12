Monigotes y pirotecnia: ¿Qué puedes usar y no en fin de año?

En Guayaquil puedes comprar monigiotes pero no puedes quemarlos.

MONIGOTES

LO QUE SÍ PUEDES HACER EN GUAYAQUIL

Sí puedes comprar tu monigote. Varias calles de la ciudad se han coloreado con años viejos de diferentes formas y tamaños. Algunas de estas son la tradicional 6 de marzo, la Velasco Ibarra y puntos como Miraflores y Sauces. Los artesanos están esperando por ti.

Monigotes de bolsillo, una apuesta biosegura para despedir el año Leer más

LO QUE SÍ PUEDES HACER EN GUAYAQUIL Y SAMBORONDÓN

Lo que no puedes hacer en Guayaquil y Samborondón, por disposiciones del Comité de Operaciones Emergentes (COE) Cantonal de cada uno, es quemar el monigote. Pero puedes golpearlo como piñata, mojarlo, abofetearlo o exhibirlo y mantenerlo intacto si así prefieres.

LO QUE SÍ PUEDES HACER EN DURÁN

Si vives en Durán, sí puedes quemar el año viejo. Así lo confirma a EXPRESO la intendenta de la Policía de la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón), Alba Reinoso. Pues resulta que la recomendación del COE Nacional fue no permitir la quema de monigotes mientras dure el estado de excepción, pero el COE Cantonal decide si aplicar o no la medida y Durán no ha prohibido esta tradicional manera de terminal el año: quemar los monigotes.

¡OJO! Puedes quemar tu año viejo en Durán solo en predios privados como patios y terrenos vacíos. Es decir no lo podrás hacer, como en años anteriores, en las veredas y calles, porque son espacios públicos.

PIROTECNIA

SÍ SE PUEDE USAR EN GUAYAQUIL, DURÁN Y SAMBORONDÓN

Aunque el Municipio de Guayaquil, el 21 de diciembre había prohibido la venta de fuegos artificiales y pirotecnia, tras un nueva resolución, ahora ya lo permite. Es decir, sí puedes jugar, responsablemente, en Guayaquil, Durán y Samborondón, con chispas de colores, volcanes y otros.

Sin embargo estos materiales, que incluyen riesgos, especialmente para los niños, no puedes comprarlos en cualquier lugar. Debe ser en un sitio que tenga el permiso del Municipio, COE Cantonal y de la Policía. Por ejemplo, la feria de fuegos artificiales en la explanada del estadio Monumental que estará hasta el 31 de diciembre a las 20:00.

En lugares donde debes tener cuidado y evitar comprar estos materiales, son en puntos informales como en las veredas y rincones de la Bahía. Allí, de hecho, este 30 de diciembre la Policía incautó material explosivo, como camaretas artesanales, que ni está autorizado por la Policía ni por el COE Cantonal, además de que se vende informalmente.

Artesanos de la 6 de Marzo protestan por prohibir la quema de monigotes Leer más

CAMPAÑA EN CONTRA DE LA PIROTECNIA

No obstante, instituciones de Guayaquil, como el Cuerpo de Bomberos y los hospitales, incentivan a la ciudadanía a celebrar el fin y nuevo año, sin uso de pirotecnia.

De hecho, los bomberos trabajan en una campaña llamada 'No perdamos más', que consiste en socializar los riesgos ante el uso de explosivos. Esta acción se intensifica más en las zonas más vulnerables de Guayaquil, desde donde las estadísticas arrojan el 80 % de los afectados.

El fin de año pasado, por pirotecnia, hubo 68 personas quemadas en Guayaquil, de las que 58 fueron niños. También hubo 70 mascotas, entre perros y gatos extraviadas por el ruido de estos explosivos.