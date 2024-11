Los monigotes de la 6 de Marzo, golpeados por los cortes y el hampa

Los negocios dedicados a la elaboración de ‘años viejos’ o monigotes, en la calle 6 de Marzo, ubicada al sur de Guayaquil, enfrentan un serio problema; su producción se ha visto mermada.

Incendios en la Narcisa de Jesús: ¿Qué ocurrió? Leer más

El hampa, la crisis económica e incluso los apagones que enfrenta el país, han afectado a su venta en esta zona. No obstante, desde la calle Huancavilca hasta la Colón, el tema de la luz no ha sido un problema debido a la cercanía con un hospital de la zona. “Siempre tenemos luz, pese a ello no vendemos”, coinciden los artesanos.

RELACIONADAS UEES lidera proyecto de salud para mujeres en el climaterio

¿Pero a qué se debe? A la falta de cotizaciones y pedidos que antes, por ejemplo, les hacían las familias y las empresas, y la llegada de clientes.

“Los clientes que antes venían tienen miedo”; “no se acercan porque temen ser asaltados”, “se han quedado sin empleo o con menos recursos, me dicen siempre”, “Todos los materiales están caros o que ya con tanto apagón ni saben si celebrarán”, son algunas de las razones que EXPRESO pudo conocer en voz de los trabajadores.

El costo de producción ha incrementado. Miguel Canales

Caso muerte en albergue: DASE condena actos inapropiados y desvinculan a personal Leer más

Los artesanos dedicados a armar estas figuras pueden continuar son sus labores, pues aún cuentan con energía para que siga operando sus equipos como los compresores de pintura y demás.

Las ventas caen

Sin embargo, la oscuridad e incomunicación generada por los ceses del suministro eléctrico causan temor por parte de los ciudadanos para acercarse a este sector que ha sido golpeado por la inseguridad; esto se ha reflejado en una baja de hasta el 70 % en las visitas y ventas que reciben en comparación al mismo periodo en 2023.

Iván Guamán, quien labora en un local ubicado en Calicuchima y 6 de Marzo, relata que en relación a años anteriores, el número de visitas para esta fecha es menor.

Los comerciantes incluso han comenzado a promocionar sus productos en redes. Miguel Canales

“Al menos el doble de lo que han llegado esta semana, así era el movimiento en noviembre de 2023. Hoy ni siquiera me han llegado clientes o personas a preguntar. Intento atraer a visitantes y todos me dicen que están gastados o porque compraron focos o baterías recargables o porque se les dañaron los equipos que deben ahora arreglar”, comenta.

Walter Jiménez, otro comerciante, detalla que el costo de varios materiales para elaborar sus monigotes han aumentado, por lo que han tenido también que subir un poco más su precio. Detalla que para esta fecha ya solía tener al menos 50 pedidos pagados, esta vez no llegan ni a 15”, comenta Jiménez.

Ante esta situación, los comerciantes han buscado la forma de seguir atrayendo clientes, con ayuda de las redes sociales. “Un compañero incluso comenzó a hacer videos en vivo en Instagram de lo que tenemos para que las personas vean lo que tenemos, y funciona. Han comenzado a pedirle o a cotizar sus obras”, comentó Julio Ortega, también artesano.

¿Quieres revisar más información de calidad? INGRESA AQUÍ