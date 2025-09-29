Militar fue detenido cuando intentaba meter objetos a la Penitenciaría: esto llevaba

Ocurrió el día en que las Fuerzas Armadas realizaron un operativo en todos los centros de privación de libertad del país

En el complejo penitenciario de Guayaquil se incautaron armas, drogas y equipos de comunicación.

Personal de seguridad se trasladó este lunes 29 de septiembre hasta el Centro de Rehabilitación Social de Varones de Guayaquil, también conocido como Penitenciaría del Litoral.

El objetivo fue verificar un intento de ingreso de objetos prohibidos. Durante las investigaciones, se procedió a la aprehensión de un miembro de las Fuerzas Armadas.

Al uniformado se le encontraron algunos indicios: diez teléfonos celulares, cinco cargadores para celular, 30 audífonos para celular, sustancias sujetas a fiscalización, 21 cajetillas de cigarrillos y varios alimentos.

El militar fue puesto a disposición de las autoridades judiciales, quienes determinarán su situación legal. Una fuente explicó que se percataron de los hechos durante el relevo de los grupos de trabajo encargados del control de la penitenciaría.

Requisas en el complejo penitenciario de Guayaquil

La detención se produjo el mismo día en que las Fuerzas Armadas llevaron a cabo un operativo en el Complejo Penitenciario de Guayaquil, ubicado en la vía a Daule.

Los uniformados realizaron allanamientos en varios pabellones, incluyendo el Centro de Privación de Libertad Zonal 8, la cárcel de mujeres y el Centro de Detención Provisional (CDP), decomisando una considerable cantidad de objetos prohibidos.

Durante las requisas se hallaron armas blancas como cuchillos y tijeras, decenas de sobres con sustancias sujetas a fiscalización, teléfonos celulares, cargadores, imágenes alusivas a la Santa Muerte y hasta un equipo de transmisión de señal de internet, lo que evidencia la sofisticación con la que algunos internos mantienen comunicación con el exterior.

