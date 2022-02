El miedo a dejar la casa frena las ganas de disfrutar el feriado

“Ya no es como antes, ahora pensamos diez veces antes de viajar para estas fechas. Tenemos miedo de dejar la casa sola mucho tiempo. ¿Y si la vacían?”, manifiesta temeroso Roberto Solís, habitante de la ciudadela Guayacanes. Es la respuesta con la que muchos ciudadanos concuerdan por el nivel delictivo que registra Guayaquil, en los últimos meses. La mayoría evidencia miedo y desconfianza en dejar sus hogares, para disfrutar en otro lado del primer feriado largo que se inicia en el país, desde el 26 de febrero hasta el próximo 1 de marzo, por carnaval.

Antes de la pandemia por la COVID-19, los guayaquileños planificaban sin restricción alguna viajes en familia, para disfrutar en las playas u otro lugar del país. Ahora, la delincuencia frena a muchos esas intenciones. “Teníamos como costumbre viajar a Ambato y en casa quedaban solo las mascotas y un vecino se encargaba de darles comida, pero el año pasado nos enteramos de que se metieron en una casa y se llevaron casi todo. Ahora andamos con miedo de irnos. Todavía no lo definimos”, expresa Martha Villacís, residente de la ciudadela Villamil, en el sur de la ciudad.

Yissel García recuerda que en 2021 fue víctima de la delincuencia, justamente en esta fecha. Según relata, viajó a Cuenca y dejó su vivienda al cuidado de un amigo. Al volver se llenó de amargura. “Yo creí que me podía ir tranquila de vacaciones, pero llego y casi me desmayo al encontrar prácticamente vacía mi casa. No lo podía creer, mi amigo dijo que él no estaba cuando pasó eso”.

Los vecinos de La Alborada se han puesto de acuerdo y prefieren no dejar sus casas, por el temor a los robos que se registran en la zona. “Aquí casi nadie viaja en feriado, nosotros ya nos hemos resguardado para evitar la delincuencia”, manifiesta Rafael Escobar, residente de la etapa 12. Otra residente del sector, Martha Rodríguez, menciona las medidas extremas que han tomado en el sector. “Ante tantos robos que hay aquí, junto con otros vecinos, decidimos colocar una puerta eléctrica que solo le permita el paso a los residentes. Aquí no entra nadie que no sea de esta cuadra”, asegura la mujer, quien reside desde hace 10 años en la manzana 20.

En Guayaquil la delincuencia está terrible. Si decido viajar sería solo ida y vuelta porque no puedo dejar mi casa botada tanto tiempo. No hay garantías. Teresa Lasso

“Antes de tener esta puerta hubo el robo en las casas de cuatro familias, luego de que la instalamos ha bajado un poco el nivel delictivo. Igual no nos confiamos y aquí no salimos de casa y nos quedamos cuidando”, añadió Escobar, con tres décadas viviendo en el sitio.

Hasta quienes viven en urbanizaciones de vía a la costa no se confían y prefieren ser cautos en esta fecha, que la consideran peligrosa. “Aunque viva en una zona residencial, con guardianía privada y todo, creo que lo mejor es quedarme en casa y pasar en familia”, reflexiona Carlos Arias, al ver que no hay garantías para salir tranquilo, como antes se lo hacía. “Dejar a alguien encargado en la vivienda para que te la cuide es molestoso, es mejor quedarse en casa y así hasta nos ahorramos un dinero”, considera el residente de Bosques de la Costa.

Pero hay quienes sí tomarán riesgos para viajar. “Hay que aprovechar el feriado, no hay otra opción”, dijo Elena Morocho, de Urdenor 2. Su plan es viajar en familia y dejar la casa con llave, candados y una alarma que ya han instalado. Además, un tío de su esposo pasará dos veces al día para asegurarse de que todo está en orden.

Vecinos se organizan para buscar mecanismos de defensas Alex Lima

“Hasta dónde hemos llegado, tener que darle mi casa a la Policía. ¿Y qué pasa si no lo hago? ¿Tan mal estamos que es la única manera de sentirme tranquilo?”, reprocha René Castillo, habitante de la Garzota, en relación al programa que tiene la institución policial para quienes deciden viajar y desean un resguardo más específico de sus viviendas. “La guardianía debe ser siempre. Se deben aumentar los cuidados y los patrullajes siempre, no solo cuando la casa está botada. La solución es prisión de por vida para los delincuentes”, sugiere molesto el hombre de 43 años.

En estas fechas, la Policía Nacional ofrece el servicio gratuito Encargo de domicilio. Este feriado contará con 11.943 uniformados, 2.783 recursos (motos, carros, ambulancias, bicicletas, embarcaciones acuáticas, helicópteros, equipos de rescate), 1.849 cámaras de videovigilancia y 25 comisarios.

Hace varios años todo era más tranquilo, pero ahora no podemos salir sin antes preocuparnos de las casas. Ecuador necesita más resguardo policial.

Ruth Crespo

​Moradora del centro

Gianna Iturralde, guayaquileña que ahora vive en una urbanización de Daule, confiesa que las cámaras de seguridad que ha instalado en la casa no le dan garantías. “De todos modos yo me quedo en casa, quizá después planifique un viaje, pero como van las cosas, es mejor prevenir antes que encontrar todo vacío”.