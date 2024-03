Metrovía: La parada Mall del Sur vuelve a estar operativa

Vuelven a funcionar, pero parcialmente. Las operaciones de las estaciones de Metrovía Mall del Sur y Hospital del IESS, en el sur de Guayaquil, vuelven a estar habilitadas al público, pero no en su totalidad. Estas paradas quedaron inhabilitadas temporalmente debido al incendio de dos alimentadoras de este sistema de transporte público.

La primera mantuvo sus puertas cerradas desde el 25 de febrero pasado. El segundo caso solo estuvo sin servicio al público la tarde del 19 de marzo, ambas se reintegraron a las rutas habituales este 21 de marzo. Ahora solo ciertas puertas de ingreso a la estación están disponibles para ser usadas.

Ahora, debido a la terminación del contrato vinculante del Municipio de Guayaquil con el consorcio MetroExpress que estaba a cargo de la Troncal 2, red que maneja estas rutas y estaciones en el sur de la ciudad, incluyendo los dos casos mencionados, quienes suplen la demanda son 20 unidades de la Troncal 1 y 3 han sido asignadas a esta ruta.

Esta situación que reclaman los usuarios, los ha dejado sin suficientes unidades para transportarse. “Por suerte reabrieron las paradas, no me obligan a movilizarme hasta sitios más alejados o peligrosos de donde es mi destino. Pero el hecho de que no planificaron bien la salida de la Troncal 2, es algo evidente, eso ha causado que no haya suficientes unidades para todo el sur. Hoy en la mañana tuve que aguantar hasta 40 minutos por un alimentador”, reclama Erick Matute, quien por segundo día consecutivo, ha llegado tarde al trabajo y señala que si llega otra vez tarde, podría perder su trabajo.

