El mercado de Vergeles, otra vez sin fecha fija para abrir sus puertas

Han pasado ocho meses desde que se cumplió el primer ofrecimiento de entrega del mercado de Vergeles al vecindario. Sin embargo, el tiempo ha transcurrido y no hay una fecha exacta de su inauguración.

Tal como lo ha contado EXPRESO en una serie de reportajes, los comerciantes y moradores esperan con ansias la apertura, una promesa que según cuentan fue dada hace más de 10 años en la Alcaldía de Jaime Nebot, pero recién se empezó a trabajar en él en junio de 2022.

El Municipio de Guayaquil aseguró ahora a este Diario que todavía habrá que esperar para que se abran las puertas y empiece a funcionar la obra. “Actualmente se han terminado de realizar los mantenimientos correctivos en el sistema eléctrico. Se harán pruebas en el sistema contra incendios y una vez culminadas se iniciará el proceso de asignación de puestos, para lo cual ya hemos receptado algunas solicitudes. Está previsto realizar la respectiva inauguración entre octubre y noviembre del presente año, quizás”, respondió la Municipalidad sin precisar más datos.

“Nos tienen tonteando ya tanto tiempo . Ya desde mayo se ve que está listo, pero no lo inauguran de una vez por todas”, dijo una comerciante que está expectante a poder tener un espacio en el mercado. “Por ahí he escuchado que hasta están vendiendo los puestos del mercado a otros comerciantes que no son de aquí. Ojalá eso no sea cierto”, dijo la mujer que pidió se mantenga en reserva su nombre por miedo a las represalias.

Mientras esto ocurre, según denuncian los comerciantes, el sitio se ha convertido en una guarida de indigentes que aprovechan los exteriores de las instalaciones para dormir.

