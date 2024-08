Mega operativo en conjunto busca dar orden a la ‘entrada de la 8’

La madrugada del 22 de agosto se inició un operativo conjunto con varias instituciones locales y estatales para controlar la ocupación de espacios públicos por parte de comerciantes informales en la zona conocida como ‘La entrada de la 8’ (avenida Casuarina), ubicada al noroeste de Guayaquil, cerca de la vía Perimetral. Entre las entidades presentes estaban la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, Segura EP, la Dirección de Justicia y Vigilancia, la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), y la Dirección de Mercados y Aseo Cantonal, con poco más de 200 uniformados.

Fallecimiento de Czarninski: Duelo en 9 de Octubre y Boyacá Leer más

Entre los hallazgos realizados durante el operativo se encontraron escombros y desechos producto del comercio informal, que estaban afectando la seguridad y movilidad de la zona. El alcalde de la ciudad, Aquiles Álvarez, también indicó que se decomisó una gran cantidad de cigarrillos de contrabando y artículos para el consumo de sustancias ilícitas, aunque no detalló la cantidad ni el tipo de objetos hallados.

RELACIONADAS Imprenta en la avenida 9 de Octubre falsificaba documentos municipales

El burgomaestre añadió que “con esta intervención se evitará que aproximadamente 400 comerciantes informales ocupen el espacio público”. La ciudadanía insta al Municipio a mantener un control permanente en la zona debido al constante flujo de comerciantes informales que permanecen en el área.

Además, se ha constatado la presencia de escombros y desechos producto del comercio informal, que estaban afectando la seguridad y movilidad de la zona. pic.twitter.com/0wCQHlhCGv — Aquiles Alvarez Henriques (@aquilesalvarez) August 22, 2024

“Si solo hoy hacen un operativo, no servirá de nada, porque luego volverán a pararse aquí. Seguirán vendiendo y dejando sucia la calle, además de que volverán las personas que se dedican a vender drogas”, sentencia Lourdes Franco, una ciudadana que trabaja en este sector.

Los guayaquileños reportan más sitios

Asimismo, Francisco Ledesma exige que la presencia de la policía y los agentes de mercados y aseo cantonal se mantenga tres veces a la semana para dispersar el comercio informal que ha invadido las veredas y calzadas de este sector.

La cifra de muertes violentas devela un triunfo a medias Leer más

“No puedo salir de mi casa en paz porque me tienen la entrada bloqueada varios comerciantes. Ponen cajas y otros objetos para exhibir su mercadería, pero si les pido que las muevan, me gritan e insultan con la excusa de que están trabajando. Sin embargo, no pueden prohibirme salir o entrar de mi casa porque tienen cajas puestas en el portón de mi casa”, comenta.

No obstante, los guayaquileños reportan más sitios que, según ellos, también requieren de estos megaoperativos. Entre ellos listan la ciudadela Martha de Roldós, los exteriores del mercado Cuatro Manzanas y otros puntos céntricos de la ciudad.

"En la Martha de Roldós hay demasiados vendedores informales, pero el problema no está en que vendan, sino en toda la basura que dejan. Hay quienes venden fruta, ropa e incluso carne; los desechos quedan tirados en la calle y nadie toma control de esto. Necesitamos que el orden vuelva a la Martha."

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ