Media Maratón de Guayaquil: estas serán las calles cerradas este domingo

Este domingo 6 de julio se desarrollará la Media Maratón de Guayaquil, con un recorrido que abarca sectores como Urdesa, Kennedy y el centro de la ciudad.

La competencia deportiva contará con un aforo de 1.500 corredores y arrancará a las 06:00 desde el centro comercial Policentro. La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) anunció cierres viales parciales para garantizar la seguridad de los participantes y de los conductores que circulen por esas zonas.

Recorrido de la carrera

En la ida, los corredores pasarán por: Francisco Boloña, Av. Kennedy, Circunvalación Sur, Ficus, Carlos Cueva, Bálsamos, Plaza Dañín, Francisco Boloña, Av. Kennedy, Av. Delta, Vernaza, José Mascote, Manuel Galecio, Boyacá, 9 de Octubre, Pichincha, Aguirre, Chile, 10 de Agosto y Av. Malecón.

En el retorno: túnel Santa Ana, Puerto Santa Ana, Av. Pedro Menéndez, Plaza Dañín, Av. 24 NO, Av. Rodríguez Chávez, José Castillo, Av. Rodríguez Chávez, calle 15 NO, Av. 25 NO, Av. Sexta, Plaza Dañín y Francisco Boloña.

¿Cómo será el operativo de la ATM durante la carrera en Guayaquil?



La ATM desplegará 10 motos, 6 patrullas y 124 uniformados para coordinar el paso de los participantes y gestionar los cierres temporales a lo largo de toda la ruta.

Se espera que la carrera concluya alrededor de las 10:00, momento en el cual se reestablecerá por completo el paso vehicular.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!