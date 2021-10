“Voy a hacer de cuenta, que nunca te fuiste, que has ido de viaje y nada más y con tu recuerdo cuando esté muy triste, le haré compañía a mi soledad”, dice parte de una canción interpretada por el mexicano Marco Antonio Solís y esta fue una de las canciones con la que ayer le dijeron adiós al deportista Álex Leonardo Quiñónez Martínez, asesinado la noche del viernes en el noroeste de Guayaquil.

Desde las 23:00 del sábado los restos del velocista ecuatoriano, de 32 años, fueron velados en el barrio La Guacharaca, en la ciudad de Esmeraldas, donde nació y habitó durante su niñez. Familiares y amigos, como el bimedallista olímpico Jefferson Pérez y la atleta Ángela Tenorio, estuvieron presentes en las honras fúnebres realizadas en su honor hasta las 14:00 de ayer.

El fallecido velocista ecuatoriano, Álex Quiñónez, tuvo una transición que lo engrandeció. Su constancia lo hizo llegar a la élite de la velocidad. Superó dificultades. — Diario Expreso (@Expresoec) October 24, 2021

Luego el féretro fue trasladado hasta el estadio de este cantón, allí le rindieron homenaje. Finalmente, a las 15:15 el ataúd fue llevado hasta el camposanto Parque de la Paz, donde ahora reposan los restos del mejor velocista que ha tenido Ecuador y quien representó al país en los Olímpicos Londres 2012 y en otros torneos internacionales.

Pero mientras el ataúd era velado en la casa de la madre del deportista, sus seres queridos y quienes lo conocieron lo despidieron como lo que fue en vida, un hombre alegre, al que le gustaba cantar y bailar. Y es por eso que pasada la medianoche, mariachis le dedicaron varias canciones. A las 10:00 de ayer, varios de los asistentes se volcaron además a la calle a bailar la salsa que tanto le gustaba.

Vivienda. En su vivienda en Esmeraldas, el velorio inició dentro de casa y luego continuó en los exteriores de esta, con la gente. Cortesía

Por seguridad y para evitar desmanes, hubo policías resguardando el velorio.

Hecho. Quiñónez fue enterrado en la zona del cementerio dedicado a los héroes de Esmeraldas. El féretro con los restos fue velado en la calle.



El velorio del cantante urbano Christopher Acalla Ramírez, quien fue asesinado junto a Quiñóñez, también contó con resguardo policial. Sin embargo, no permitieron que nadie ajeno a la familia se acercara al velatorio. “No queremos que nadie se acerque”, dijo una mujer, quien se identificó como pariente del artista.

Arcalla, quien tenía antecedentes penales, al parecer era miembro de la organización criminal Los Tiguerones y, además, compuso y cantó varias canciones en alusión a esta banda criminal.

Estadio. Allí también fue trasladado el féretro. Amigos y deportistas le rindieron homenaje. Cortesía

Policía: "No está claro si el objetivo era solo Arcalla”

Han transcurrido más de 48 horas del asesinato de Quiñónez y de Arcalla, y hasta ayer aún se desconocía la identidad de las personas que cometieron el doble crimen. El coronel Giovanni Naranjo, subcomandante (e) del Distrito Metropolitano de Guayaquil, dijo que aún no se tiene claro si el objetivo de los asesinos solo era el cantante o el hecho también estuvo dirigido al velocista.

Naranjo explicó que para cometer el crimen se utilizaron dos armas de fuego, tipo pistola calibre 9 milímetros y que la mayoría de los tiros fue en la cabeza.

“En los videos se ve que uno de los asesinos se regresa y le vuelve a disparar al cantante. Seguramente vio que aún se movía. Aún no hemos corroborado que Quiñónez haya sido una víctima colateral. No tenemos participación de él en un hecho delictivo, pero no podemos descartar que haya participado en un acto ilícito”, agregó.

A las 03:00 de ayer a una cuadra de donde fue velado Arcalla, dos personas fueron atacadas a tiros. La Policía no descarta que este hecho esté vinculado al crimen.