Luego de la inspección que hizo hace dos meses en el norte de Guayaquil el legislador por la Izquierda Democrática, Marcos Molina, también presidente de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional, para constatar los efectos que la presencia de ratas ha generado en la ciudad, cuya población bordea ya los 50 millones de ratas (18 por cada guayaquileño, en promedio); este 20 de marzo se realizó una mesa técnica con las autoridades locales para determinar qué acciones tomar, pero la sorpresa fue que pese a esa alarmante cifra no hay casos de leptospirosis, como inicialmente se había anunciado.

En la Zona 8, que la integran Guayaquil, Durán y Samborondón, hay 33 casos. Seis de estos, conforme a lo reportado por el Ministerio de Salud, estaban en Guayaquil; pero según lo informó esta tarde el jefe municipal de Control de Vectores, Omar Tobar, estos (al igual que los otros 27) son solo de Durán.

54 casos de leptospirosis hay en Ecuador; 33 de estos en Durán.



“Los casos de leptospirosis (una enfermedad producida por una bacteria que puede estar presente en la orina de ciertos animales como los roedores), son de ese cantón vecino. En el Puerto Principal no hay un solo paciente con esta patología. Hemos hecho seguimiento a detalle de cada uno, y pues resulta que de esos seis, cinco habitan en Durán y el sexto, el día de la tormenta (8 de marzo) fue víctima de la inundación y tuvo contacto directo con aguas contaminadas. Por eso me atrevo a confirmar estas estadísticas”, señaló Tobar; quien dio a conocer precisamente esta información por motivo del encuentro que, ante la presencia de los supuestos casos, empujó a Molina a crear una mesa de trabajo para tomar medidas.



Hay roedores en Guayaquil y hay que combatirlos, y por eso mismo estamos trabajando. Es más, de esos 50 millones de roedores que teníamos, estoy seguro que hay menos. Que la cantidad es otra. Omar Tobar

jefe municipal del Control de Vectores

Sin embargo en el encuentro, en el que estuvieron además los representantes de Salud y de la administración municipal saliente y entrante, no hubo nadie de Durán; aun cuando el escenario crítico está en ese territorio.

¿Por qué? A decir de Molina, quien planteó crear comités de salubridad en los barrios de Guayaquil y Durán para frenar la situación, porque se acababa de enterar de que en la ciudad no había casos.

“Ahora la reunión era solo con Guayaquil por la cantidad de ratas que hay porque se nos dijo que había leptospirosis. Con Durán estaba prevista también una cita, que se la hará esta misma semana, pero no iniciamos con ese cantón simplemente porque los datos los conocemos en este momento. Porque la información que ahora usted conoce la conocemos nosotros también. Pero, ojo, que eso no quiere decir que el Puerto Principal no esté en riesgo. No hay aún leptospirosis, pero sí hay roedores. El informe que sacamos confirmó que faltaban acciones, campañas educativas y el apoyo también de la ciudadanía. Corroboró que hay aceras y bordillos deteriorados, sucios, que permiten la proliferación de roedores y palomas. Hay cosas que deben sí o sí cambiar. Y los comités que planteo serán para que haya un representante del Municipio y de Salud en cada zona crítica, esto de la leptospirosis hay que pararlo”, señaló.

Los municipios de Durán y Guayaquil están ejecutando las acciones. Pero hace falta la gestión de la comunidad: siguen bañándose en agua empozada, botando basura. Todo eso juega en contra.



Lucy Jurado

coordinadora de la Zonal 8 de Salud

Las autoridades locales coincidieron en que pese a la cantidad de roedores, la situación en Guayaquil está controlado. El riesgo, alertaron, está en Durán. Carlos Klinger

Sobre lo que pasa en Durán, cuyo detonante ha sido además de la falta de agua y el agua acumulada por las lluvias y que ha entrado a las viviendas; EXPRESO dialogó con la coordinadora zonal 8 de Salud, Lucy Jurado, sobre las acciones que allí se están tomado, e informó que desde que el primer caso registrado empezaron a trabajar en campo. Ella, contrario a lo que denuncia la población, asegura que se está fumigando y que están monitoreando que se destapen las alcantarillas. “Allí el trabajo lo estamos ejecutando, pero no hay agua potable, la gente sigue botando basura en los canales, y los chicos sobre todo se siguen bañando en las aguas empozadas. La comunidad no pone de su parte y eso pasa también en Guayaquil”, argumentó Jurado; quien como sostuvo el infectólogo Washington Alemán exhortó a crear estrategias de participación comunitaria entre todas las autoridades.

En el norte, donde hay millones de roedores, no hemos visto fumigación. Las autoridades dicen que se ha hecho el trabajo, pero a Samanes, Sauces, el norte en sí, no ha llegado tal acción.

Freddy Izurieta

líder barrial del norte de Guayaquil

Clima. Así han permanecido las calles de Guayaquil con cada lluvia. AMELIA ANDRADE

“Al menos en Guayaquil ya sabemos dónde está la alerta: en la ciudadela Valdivia, Paraíso de la Flor, Esmeraldas Chiquito, Posorja. Ahora lo que resta es educar. Debe haber fiscalización por parte de las autoridades, pero la gente debe comprometerse a hacer cambios en sus entornos. Hasta el más pequeño sirve”, sentenció.

Sobre esto último, Molina hizo un llamado a que personal a cargo de la limpieza tire amoniaco o alguna sustancia luego de recolectar la basura. Esta medida, señaló, no es cuestión de salud pública, es sentido común. “Es dejar limpio el lugar y ya. En la zonal, en Guayas en sí, desconocen e incumplen el plan de saneamiento básico. Hoy hemos hecho las recomendaciones. Luego de lo que hagamos en Durán, retomaremos las cosas con Guayaquil para confirmar cuándo y de qué manera empiezan a operar los comités”, agregó.