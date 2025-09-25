Marcela Aguiñaga detalla avances del Quinto Puente: “Avanza a buen ritmo”

La prefecta del Guayas informó que los tramos 4 y 5 ya registran un avance y conectarán con la obra

La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, en una reciente aparición pública.

La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, informó en su enlace radial del jueves 25 de septiembre que el Quinto Puente o Viaducto Sur avanza con obras en los tramos 4 y 5.

Aguiñaga explicó que existe un acuerdo con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), respaldado por el presidente Daniel Noboa, para coordinar la ejecución de esta infraestructura que busca mejorar la conectividad del Guayas.

La prefecta detalló que:

El tramo 4, entre Taura y el redondel de Fátima, tiene un avance cercano al 9 %.

El tramo 5, desde el redondel del puente Mojahuevo hasta la Rosa Elvira, registra un 21 % de ejecución.

La obra contempla 24 kilómetros de nuevas vías, además de puentes y redondeles que enlazarán a la red vial estatal con el Quinto Puente. “Nuestro trabajo es elaborar los accesos; la obra va a buen ritmo, es una infraestructura de gran magnitud”, señaló Aguiñaga.

El proyecto, que tendrá un costo de $ 120 millones, ya recibió un primer desembolso de 35 millones de dólares en diciembre de 2024.

Estamos conectando la red concesionada a los nuevos accesos al Quinto Puente; son 24 kilómetros Marcela Aguiñaga, prefecta del Guayas

Con esta infraestructura, se busca conectar las carreteras Durán-Boliche (E40), Durán-El Triunfo-Bucay (E49A), vía 704 y Km 26-Puerto Inca-Naranjal con el puerto marítimo de Guayaquil, mejorando el tránsito y el transporte de carga hacia la terminal portuaria.

