En la bahía ya se han clausurado 160 bodegas 

En la bahía de Guayaquil se clausuran las bodegas que no tienen permiso para funcionar.

Desde las 05:00, de este viernes 4 de diciembre de 2020, el Municipio de Guayaquil continuó con los operativos en la bahía para clausurar las bodegas que no cuentan con los permisos correspondiente, hasta las primeras horas de hoy, van 160, las cuales no podrán seguir en esos locales o departamentos, por no ser espacios que fueron construidos para ello.

Además de la clausura los dueños de los negocios sancionados tendrán que pagar una multa que va desde uno hasta siete salarios básicos; es decir desde 400 hasta 2.800 dólares. El monto depende del tamaño y de los incumplimientos con las normativas municipales, dijo a Diario EXPRESO Xavier Narváez, director municipal de Justicia y Vigilancia.

Ayer se empezó con los controles con la presencia de 300 policías metropolitanos, que hoy madrugaron para volver al lugar donde se quiere evitar las aglomeraciones que provoquen un incremento de casos de coronavirus.

La acción no fue aceptada por los comerciantes informales, quienes ayer marcharon pidiendo un espacio para trabajar. Las autoridades municipales los recibieron para dialogar y quedaron es estudiar una estrategia para que laboren sin poner en riesgo la salud, por la pandemia de la COVID-19.