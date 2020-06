Maestros de la Zona 8 exigen el reintegro de sus compañeros

Un grupo de maestros de la Zona 8, que abarca los cantones Guayaquil, Durán y Samborondón, realizó este martes 23 de junio, una marcha por las calles céntricas del Puerto Principal, para exigir el reintegro de 10.000 docentes del régimen Costa que fueron despedidos del magisterio fiscal.

Los manifestante aseguraron que muchos de los docentes separados de las aulas son ganadores de concursos de méritos y oposición de educación regular, de ofertas educativas como el SAFPI (Servicio de Atención Familiar para la Primera Infancia), alfabetización y posalfabetización.

Los maestros se concentraron en el Parque Centenario, ubicado en Lorenzo de Garaicoa y 9 de Octubre y desde allí avanzaron hasta el Malecón Simón Bolívar.

Hilario Beltrán, presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE), recordó que tres años han transcurrido del concurso Quiero Ser Maestro 6 y aún no se entregan las acciones de personal (nombramientos definitivos); y que 10.000 partidas que corresponden a docentes jubilados han sido suprimidas en lugar de ser desdobladas.

Una de las maestras despedidas es Mirian Figueroa, quien trabajó durante 18 años en el magisterio fiscal, bajo la modalidad de nombramiento provisional. “Participé en los concursos de mérito y oposición, pero nunca me dieron el nombramiento definitivo”, lamenta la docente, quien llevaba en sus manos un letrero con mensajes relacionados a la protesta. Ella laboraba en el colegio 28 de Mayo donde impartía la asignatura de Historia.

Junto a ella estaba Gladys Riofrío, quien hasta abril pasado laboró en el colegio Benigno Rodas, del cantón Durán. “El 15 de abril pasado me llegó la notificación de mi desvinculación del magisterio ; esto decisión me sorprendió porque soy maestra ganadora de concurso; pero lastimosamente el Ministerio nunca me entregó un nombramiento definitivo y por eso ahora me saca del colegio, sin conocer los problemas económicos que esto me ha generado”, manifiesta.

Durante el recorrido de la marcha, los maestros gritaron consignas en contra de la Ministra de Educación Monserrat Creamer y del Ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez , a quienes los acusaron de disminuir el presupuesto para el sector educativo y reducir el sueldo de los trabajadores públicos, entre ellos los maestros.

El dirigente la UNE señaló que continuarán desarrollando otras protestas hasta que el Gobierno escuche al gremio del sector educativo.