Coronavirus: Madre denuncia que la ATM detuvo su carro cuando llevaba a su bebé con fiebre

¿Dónde quedó la sensibilidad? ¿Acaso la vida de un bebé no vale nada? Se preguntaba una madre de familia en Facebook, luego de narrar el dramático momento, como lo describió, que vivió en un control de carros de la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) en Guayaquil. Estaba decepcionada, según escribe en su cuenta.

El pasado 11de mayo, Janeth Vásquez Sánchez salió desesperada con su hijo de 20 días de nacido, a quien la alta fiebre y el sudor le arrancaban un llanto desgarrador, rumbo a una clínica, en busca de atención, indica en su escrito.

La placa del auto de esta mamá termina en número 5, y como la escena ocurrió el pasado lunes, cuando en Guayaquil solo circulan las placas con números terminados en 1 y 2, la retuvieron agentes de uno de los operativos de control de placas y salvoconductos de la urbe.

“Se trata de una emergencia, es un bebé que no llega ni al mes de edad, los agentes lo entenderán”... eran los pensamientos de la mujer, quien sabiendo de las restricciones de circulación se atrevió, explicó, a manejar, porque ante todo primero está la vida de su hijo.

Pero los agentes no detuvieron su paso por unos cuantos minutos, pues Janeth manifiesta que vivió un infierno de una hora y media, cuando mostró pruebas de recetas médicas y de que el niño era su hijo; llamó a su pareja para llegue a auxiliarla y por último pidió que le impongan la multa pero que le permitan avanzar. Nadie le aceptó las justificaciones.

Su drama concluye con el pago de $80 de la grúa que estuvo a punto de llevarse su vehículo y con una multa a pagar de $ 200. Pero lo que realmente le entristece, dice en su narración, es la falta de condolencia de los agentes que vieron al niño enfermo, aguantando el inclemente sol de la tarde y no intentaron ayudarla sino que al revés, le hicieron perder tiempo valioso.

Pero en Facebook también relata que otras autoridades la han atendido por el mal momento que pasó. “Reconozco que no todos deben ser tildados de malos agentes por culpa de unos cuantos. Agradezco y recibo sus disculpas a nombre de la institución que usted representa. Espero se tomen las medidas respectivas como se indicó en reunión previa, y sean solucionados todos los puntos tratados”, publicó un día después en su muro, refiriéndose a una autoridad de tránsito que ya había atendido su caso, de forma particular.

Su caso no es aislado. El pasado 12 de mayo, Sandra Palma, una madre de familia, le contó a EXPRESO que venía en su carro por la avenida León Febres-Cordero con su hija embarazada, a quien llevaba, por dolores en el vientre, a un hospital de Guayaquil. Las placas no aplicaban para la ciudad de Daule, pero sí para Guayaquil. Sin embargo, su carro fue retenido y llevado a un canchón.

“No tienen corazón, mi hija está sufriendo y necesitamos llevarla al médico”, dijo con indignación. Este Diario le preguntó a los agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) sobre el caso, quienes hicieron bajar del carro a la hija de Sandra para evidenciar su embarazo, pero finalmente señalaron que la evidente gestación de 7 meses no era justificativo suficiente.

EXPRESO le preguntó a Luis Lalama, director de tránsito de la ATM y quien preside los operativos en la ciudad, sobre casos como los de Janeth, en los que la emergencia parece verse opacada por la orden estricta a cumplir que se les encomienda a los vigilantes: de no dejar pasar los carros con placas no autorizadas. “Siempre he dado la disposición de que cuando hay este tipo de emergencias, comprobadas, se les dé la facilidad a los conductores. No es obligación hacerlo, pero sí lo hacemos”, detalló Lalama.

A finales de abril, autoridades de la ATM indicaron que los agentes reciben directrices sobre cuándo ser flexibles en las vías. Lalama menciona que en cada punto hay, además de los agentes de tránsito, presencia de miembros de la Marina y de la Policía, a quienes puede apelar la ciudadanía si hay inconvenientes. Además pueden exponer su caso directamente al jefe del grupo que esté en el operativo.

Decenas de casos como estos se han publicado desde el inicio de las restricciones vehiculares en Guayaquil, que se da tras la pandemia del coronavirus, en las redes sociales. La ciudadanía pide más sensibilización y flexibilización en casos puntuales donde la emergencia, especialmente cuando se trata de una vida en riesgo, empuje a los conductores a sacar sus autos, pese a que la placa no corresponde o no tenga salvoconducto.

Siempre he dado la disposición de que cuando hay este tipo de emergencias, comprobadas, se les dé la facilidad a los conductores. No es obligación hacerlo, pero sí lo hacemos Luis Lalama, Director de Tránsito de la ATM

DEFENSORÍA DEL PUEBLO

6.300 alertas de violaciones

Desde que empezó la emergencia sanitaria por el coronavirus, la Defensoría del Pueblo de Ecuador ha monitoreado las vulneraciones de derechos humanos durante la cuarentena.

Hasta el miércoles 6 de mayo de este año, la entidad ha identificado 6.300 alertas de personas afectadas. De este número total, 636 corresponden a la violación del derecho a la salud. Aquí se puede sumar la odisea que vivió una madre con su bebé que estaba con fiebre. En lo que se refiere a la vulneración del derecho al trabajo, hay 725 alertas monitoreadas.

La vicedefensora de la Defensoría del Pueblo dijo a EXPRESO que no hay derecho de exigir el pago de una multa a una persona que, por no recibir sueldo, sale a entregar legumbres a domicilio como es el caso de Kelvin. La autoridad destacó que le pueden escribir a la dirección zrovira@dpe.gob.ec y contar su caso. La entidad los asesora en los pasos a seguir para que se respeten sus derechos.