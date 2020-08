El lunes se desmantela el paso peatonal elevado de la Juan Tanca Marengo

Hay confusión y algo de temor por parte de los peatones que habitan en la ciudadela Martha de Roldós y utilizan el paso peatonal elevado, ubicado en plena avenida Juan Tanca Marengo, para cruzar tan transitada vía. Y es que la obra, por la que se desplazan alrededor de 2.500 personas a diario, según estimaciones de la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM), será desmontada este lunes 17 de agosto, para ampliar la Juan Tanca Marengo.

Se retiran los desperdicios y maleza que deterioraban a las escalinatas de Urdesa Leer más

"Ahora volveremos a tener que lidiar con el tráfico en esta zona, que es horrible porque nadie respeta nada. Simplemente se te lanzan encima, recuerde cuántos accidentes se daban antes...", se queja Mariana Sabando, residente del sector, al enterarse del tema.

A partir del lunes 17 de agosto, en horario nocturno, iniciaremos los trabajos de desmontaje del paso peatonal ubicado en la Avenida Juan Tanca Marengo, a la altura de la ciudadela Martha de Roldós. pic.twitter.com/8f3ihunVKv — ATM Guayaquil (@ATMGuayaquil) August 13, 2020

Sin embargo la ATM, a través de un comunicado, detalla que desde este 15 de agosto en el sitio estará habilitada una zona provisional de seguridad provisional para el cruce seguro de peatones, que funcionará en "dos fases semafóricas para que el ciudadano pueda cruzar de manera segura, con el debido espacio para descanso".

El cruce estará habilitado hasta que la ampliación esté lista. Y luego de eso se levantará un nuevo paso peatonal elevado, aunque las autoridades no especifican cuándo será esto, lo que genera aún más preocupación entre los ciudadanos.

La vía. Por lo transitada que es la vía, los peatones no quieren tener que volver a cruzarla como hace años. En ese entonces, eran comunes los accidentes. Archivo

"Y si nunca la construyen. Me preocupa que pase el tiempo y no tengan luego dinero para la obra o el Municipio de Guayaquil, destine ese fondo para otra obra en ese entonces. Ojalá no pase, sería catastrófico que otra vez, así sea con ayuda de los vigilantes, tengamos que enfrentarnos a los vehículos que por aquí se desplazan y a toda hora", piensa Sandy Ortiz, residente de la ciudadela Martha de Roldós.

La Juan Tanca Marengo sí necesita ser ampliada y está bien, pero también necesitamos el paso peatonal. Ojalá y cuando la obra quede lista, la otra empiece también a levantarse. Necesitamos que si la zona mejore, pues que lo haga de forma integral. Abdul Castro,

​residente del sector

Una estadística que no refleja la realidad de la inseguridad Leer más

A esto se suma el malestar de que los trabajos de ampliación compliquen el tránsito y se generen congestionamientos. "Circular por esta arteria a partir de la próxima semana será una pesadilla", se queja Gustavo Banchón, comercitante que tiene un establecimiento a escasos metros del puente. Sin embargo, la ATM señala que eso no pasará, puesto que las labores se realizarán únicamente en la noche.