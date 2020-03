Luis Triviño es un médico graduado en la Universidad de Guayaquil, especializado en Salud Pública. Fue exsubdirector del hospital Francisco de Icaza Bustamante y exdirector nacional del Servicio de Malaria. Tiene un diplomado en epidemiología y control de enfermedades vectoriales. Fue jefe de Epidemiología en el Servicio Nacional de Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores (SNEM).

El contexto

La emergencia sanitaria que atraviesa el país a causa del coronavirus se ha vuelto más compleja debido a los casos de dengue reportados en lo que va del año. Solo en la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) se refleja un incremento que supera el 1.000 % de casos en relación al 2019. En el país se habla de una epidemia.

Aunque en la región, debido a la época invernal, el dengue ha tomado fuerza; en Ecuador preocupa por la cantidad de pacientes confirmados que ya tienen la enfermedad y son ya más de 5.000. La falta de servicios básicos agudiza el problema, ese es otro de los factores que inciden en las estadísticas, como lo confirmaron a EXPRESO días atrás los epidemiólogos. Hoy, con los hospitales y laboratorios colapsados a causa del coronavirus, existe el temor entre la población de, al ir en busca de un diagnóstico, terminar contagiado por el virus. ¿Es posible? ¿Cómo deben actuar las autoridades de Salud frente a esta otra amenaza? El especialista lo responde.

El especialista. Luis Triviño es epidemiólogo y especialista en Salud Pública. CHRISTIAN VASCONEZ

- Más de 5.000 casos a nivel nacional y más de 1.000 solo en la Zona 8. Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria que atraviesa el país, ¿cuál es el mayor riesgo de estos pacientes frente a la existencia del COVID-19?

- Hay algunos. Uno de ellos contagiarse de coronavirus, porque estamos hablando de dos virus diferentes, lo que implica a que los cuidados del paciente se mantengan y multipliquen. Por otro lado, la sintomatología del dengue es similar a la del coronavirus, por lo que necesariamente hay que ir a un hospital para confirmar el diagnóstico e incluso tratarse y dejar registrado de qué sector es el paciente para armar un cerco epidemiológico para acabar con los vectores y evitar que el dengue se propague. Al ir al hospital existe, claro, el riesgo de contagiarse de coronavirus.

- ¿Aun si, como explica Salud, existe una sala destinada para tratar cada patología?

- En efecto, cada hospital tiene sus propias salas, lo que pasa es que ahora el coronavirus tiene una transmisión urbana, comunitaria, que da cabida a que cualquiera lo pueda esparcir. Estamos en plena transmisión.

- ¿Qué hacer entonces ante ese panorama?

- Hay que tomar las precauciones y la gente tiene que colaborar. Nadie en su sano juicio quiere ahora estar en un hospital, la gente evita hasta las filas para obtener un diagnóstico. Esa confusión de no saber qué tienes está generando asimismo el caos. Y no se le puede tampoco exigir tanto a la oferta hospitalaria que hay porque es la que hemos tenido toda la vida. Es preocupante la realidad por la que estamos pasando, sí. Y eso amerita a tomar medidas urgentes, que podrían iniciarse con, al menos, hacer fumigaciones parciales. En Guayaquil hay tres sectores que urgentemente lo requieren.

- Monte Sinaí y Socio Vivienda, por ejemplo.

- Sí, pero también la zona del norte, de Sauces, la Alborada, Samanes, donde se reportan ya como 500 casos. Ahora, en su mayoría, está circulando el virus 1 y 2, que son virulentos, pero no tiene la característica del 3, que es el que causa problemas hemorrágicos. Sin embargo, volvemos aquí al punto de la necesidad del diagnóstico, porque si una persona no sabe que tiene dengue y se automedica, el cuadro podría complicarse. Y no solo en Guayas, donde se reportan 1.500 casos, sino en Manabí, donde hay también 1.200 pacientes reportados; seguido de Los Ríos.

El dengue es controlable si es que hay un buen control y rastreo epidemiológico. Lastimosamente nada de eso hay.

- El dengue, ¿se ha vuelto ya una epidemia en el país?

- Qué le puedo decir. Tenemos tan mala suerte que el coronavirus tiene opacada toda la salud pública del país. Si no existe control, vamos a tener problemas y muchos, sí. No sé qué es lo que está pasando, no entiendo por qué no hay actividad para controlar el problema. De allí que hago énfasis en la necesidad de medidas inmediatas, pese a la emergencia.

Fumigación. Aunque se realizan, los habitantes de la ciudad aseguran que son insuficientes. Solicitan que se hagan con frecuencia y en puntos claves, como la Alborada. Cortesía

- ¿Adicionales al incremento de la fumigación?

- Por supuesto. Este es un tema que preocupa. El Gobierno, Salud, debe salir a recorrer los pueblos para además de hacerle un seguimiento epidemiológico al territorio; saber dónde y por qué hay tantos criaderos. No hay un organismo de control que lo haga, por eso debe reestructurarse el Servicio Nacional de Malaria que el expresidente Rafael Correa eliminó.

- Pero existe una dirección de Malaria en Quito.

- Sí y que manda los insecticidas hacia Guayaquil sin valorarlos para ver si resultan efectivos o no, o si el mosquito ya se ha vuelto resistente a ese producto o determinado químico. Antes en Guayaquil estaba el Servicio Nacional de Malaria, lo que permitía hacer seguimientos e investigaciones permanentes. Había control, hoy hay caos administrativo. Si quieren frenar la propagación hay que reactivar ese servicio. En dos semanas se lo puede hacer.

Ecuador lleva 30 años explicándole a la gente por qué no debe tener criaderos, pero sigue teniéndolos.

- ¿Hace cuánto que no hacen tales investigaciones o seguimiento?

- Es difícil saberlo porque no hay información de nada. Lo que sé es que hay que tomar decisiones ya. El ministro y viceministro de Salud deben tener en mente este tema. Y la población, por su parte, ayudar. Colaborar, ser consciente, tomar las medidas suficientes, como eliminar los criaderos; para no pensar siquiera en ser un posible paciente y tener la necesidad de acudir a un hospital.

DENGUE

Aunque pocos, hay del tipo hemorrágico

De los 1.090 casos de dengue reportados por Salud en la Zona 8, 833 están en Guayaquil; 255 en Durán y 2 en Samborondón. Solo en el Puerto Principal, sin embargo, se reportan 13 casos de dengue grave, antes conocido como hemorrágico. A la fecha, no hay reportes de muertes generadas por esta causa.

Sobre el reclamo de la población de incrementar las jornadas de fumigación, una inquietud planteada por EXPRESO, el MSP se limitó a decir que estas se realizan todo el año, según la programación y estrategias de cada Distrito. No dejó claro si se aumentarán o no.

DIAGNÓSTICO

COVID- 19 y dengue, las diferencias

Coincidiendo con Triviño, según el infectólogo Washington Alemán, durante los primeros días, ambas enfermedades pueden llegar a presentar síntomas similares, como fiebre, malestar, cansancio y dolor de cabeza.

Sin embargo, hay puntos que los diferencian. En el COVID-19 además hay dolor de garganta, tos, dificultad para respirar; mientras que en el dengue, hay náuseas, dolor detrás de los ojos, glándulas inflamadas, sarpullidos. Ambos hacen énfasis en el hecho de no automedicarse, evadiendo sobre todo el uso de antiinflamatorios, advierte Alemán.